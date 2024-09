Sai caro ter filhos?

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 28-08-2024: Projeto Casulo, na Cidade das Crianças, que atende crianças com autismo e outras condições. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Vamos e venhamos. Muito se fala sobre a geração atual e sua escolha por postergar a maternidade/paternidade. Muitos são os fatores que explicam esse fenômeno. Aqui vão alguns: medo da gravidez e do parto, medo da falta de liberdade, medo da excessiva carga mental, medo da crescente violência nas cidades, e o financeiro. Há outros, mas acho que aí já foram os principais.

O dinheiro fala muito alto, não se enganem. Quando colocamos na ponta do lápis quanto custa criar um ser humano nos dias atuais, a conta é grande. Educação, roupas, remédios, lazer… algumas das áreas para onde vai todo (ou grande parte) do dinheiro dos pais.

A grande questão é: costumamos dizer que algo é “caro” quando o preço cobrado é acima do esperado para determinado produto. Acompanhar e se responsabilizar pelo crescimento e formação de uma criança com a missão árdua de construirmos uma sociedade melhor no futuro é algo extremamente sério e, ao mesmo tempo, importante. É sem dúvidas um dos maiores e mais nobres dos desafios.

Eu estaria mentindo se dissesse que ter filhos é algo barato ou que não sentimos o impacto no bolso, mas eu gosto de acreditar que a recompensa desse “trabalho” é imensurável e infinita. É sim importante que haja condições e estrutura necessárias para receber um filho, mas discordo de muitos casais que colocam uma meta de salário muito alto ou que acreditam que precisa ser rico pra ter filho. A maior riqueza são eles, nossos filhos. O restante, organização e priorização de gastos pode ajudar. Fora isso, se você não quer ter filhos porque custa muito caro tê-los, talvez seja melhor não tê-los.