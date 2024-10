Amor, quero amar-te

Certo mesmo é que o mundo vai acabar e nós estamos nos esforçando para que isso aconteça eficientemente o mais breve possível.

Com o aumento do rigor da lei seca, ninguém aguenta mais esse mundo azul, certinho, cheio de água que não se pode beber e de céu que não se pode voar.

Depois da onda, quase tsunâmica, do politicamente correto e do patrulhismo ideológico que, ao mesmo tempo em que propaga a diversidade, a tolerância e a ampliação de inter-relações no âmbito étnico, religioso, político, social e o escambau, também impõe uma isonomia de discurso, de preconceito ao preconceituoso, de intolerância ao pensamento diverso, da hipocrisia generalizada, do abecedário artificial de paz e amor. Obviamente, caiado o cidadão planetário, é subir a aba do tapete e perceber a violência do rótulo surgir nos menores desacordos: "Racista!", "Machista!", "Homofóbico!", "Ateu!", "Poeta!".

Daí um empresário holandês decide fazer um reality show, bem ali, não no Schoonenboorch Bastion, mas em Marte! Pois sim, o nosso "Marteas" Beck underground acredita ter em mãos a grande oportunidade de faturar em moedas terráqueas sobre os "nossos heróis" tribestas, alcançando maior audiência do que os jogos olímpicos e a chegada do primeiro homem à Lua (600 milhões de pessoas em 1969).

O projeto Mars One teve início e busca on-line por astronautas, não os lunáticos, mas marciáticos. Como é para participar de reality show, quanto menos aptidões, habilidades intelectuais e técnicas melhor.

É claro, tem que falar inglês, pelo menos os monossilábicos, gostar de malhar e dormir e não ser refratário ao vermelho. Ah, detalhe, miúdo: o programa só garante a viagem de ida, pois o custo da volta inviabiliza o investimento.

Mesmo assim, até agora, mais de 10 mil pessoas de cerca de cem países já enviaram o currículo de um quarto de lauda. Um deles, vejam só, é um jovem chinês que afirma estar cansado de entrar em ônibus e não ter onde colocar os pés!

Algum leitor usuário de topique se candidata?

É só ligar: 0800 até-nunca-mais!