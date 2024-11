Não é Gotham City, Metrópolis, Armórica, Nova York, Tóquio, Springfield, Patópolis e muito menos o bairro de Limoeiro... A capital cearense dos quadrinhos é PACOTI! Sim, o município localizado no maciço de Baturité, cerca de 95km de Fortaleza, com um pouco mais de 11 mil habitantes, clima e cafés muito gostosos e ainda rico por e de natureza.

É lá que, recebidos por Reco-Reco, Bolão e Azeitona, heroicos personagens do cartunista cearense Luiz Sá (1907-1979), obra do artista Dim Brinquedim, os aficionados pela 9ª Arte do Ceará, do Brasil e até do exterior, encontrarão, entre 28 a 30 de novembro, a 2ª Mostra HQ do Sesc, concepção de Alemberg Quindins, o mesmo que, há 32 anos, com Rosiane Limaverde, criou a Fundação Casa Grande de Nova Olinda.

Assim como em 2022, a cidade em festa contará com uma programação cultural composta de oficinas de desenhos, zines e quadrinhos, exposições, presença de artistas locais e internacionais, teatro infantil, contação de histórias, show musical de Abidoral Jamacaru em "concerto desenhado", shows com DJs, presença da BiblioSesc (biblioteca móvel do Sesc), lançamento de livros, filmes e venda de quadrinhos para todos os gostos.

O Sesc, na sua proposta de transformar Pacoti na "Capital Cearense dos Quadrinhos" está, juntamente com o Ecomuseu de Pacoti, coordenado por Levi Jucá, promovendo oficinas regulares de quadrinhos, customizando espaços com personagens de HQs, mantendo e alimentando uma Gibiteca e organizando um incrível memorial do caricaturista Mário Mendez (1907-1996), artista de fama nacional, contendo um rico acervo cedido pela família do artista. Nesta edição, dentro da Coleção DISCOnversando, será lançado o álbum em quadrinhos "Avallon", composto de histórias produzidas por quadrinistas cearenses, com técnicas e estilos diversos, em homenagem ao compositor Jamacaru e em alusão ao seu LP de estreia (1987). Eu tive a alegria de ser convidado para realizar a curadoria, organização e a edição do álbum. De quebra, também produzi uma história.

O mundo já percebeu há tempos o grande potencial atrativo turístico protagonizado pelos quadrinhos. Angoulême, cidade medieval no sul da França, a "Capital Mundial dos Quadrinhos", recebe anualmente, desde 1984, o Festival Internacional de Quadrinhos. Em Beja, Portugal, a Bedeteca (Banda Desenhada) e o Festival Internacional. Bruxelas, Bélgica, berço do Tintim (Hergê) e dos Smurfs (Peyo), além de renomados chocolates, é sede do Centro Belga das Histórias em Quadrinhos (ou Bande Desinée), mantendo uma tradição da arte não apenas belga, mas mundial. Em Buenos Aires, Argentina, desde 2012, o "Paseo de la Historieta", percurso a pé, no qual os interessados encontram murais distribuídos na cidade e personagens das HQs argentinas feitos de resina.

Claro, no meio do caminho, havia uma Mafalda (Quino). No Japão já se fala em "Turismo Geek", e assim, muitas cidades se tornaram vitrines da cultura pop japonesa, atraindo fãs (os "otakus") de todo o mundo, por meio de lojas especializadas em mangás, animes, cosplays, cafés/bares temáticos, fliperamas/jogos retrô, e alguns museus de HQs, como o Museu Internacional de Mangá de Kyoto (o primeiro do mundo dedicado a quadrinhos). Em Fortaleza, claro, temos a Superamostra Nacional de Animes (Sana), que acontece desde 2001, com um público fabuloso em torno da cultura geek, muito dedicada aos mangás e animes, embora ceda espaço, mesmo que bastante reduzido, à produção local.

Pacoti, em grande estilo e com o apoio do Sesc, está se iniciando no projeto do turismo em torno das HQs. Por isso, não deixe de testemunhar e incentivar o sucesso desse ambicioso e divertido empreendimento. Nos vemos por lá! Por enquanto é só, pessoal!