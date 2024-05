Ciro Gomes entre o anacronismo e a bisonhice

Foto: Acervo pessoal Janaína Farias, senadora pelo PT

Precisei ir ao Google para saber quem era a senadora Janaína Farias (PT), que assumiu uma vaga no Senado como suplente. Não havia um rosto para seu nome na minha cabeça e talvez por isso mesmo, o ataque que o ex-tudo, Ciro Gomes, me chamou tanto a atenção. Quis conhecer o mínimo sobre a moça xingada tantas vezes de “cortesã”. O anacronismo do termo, também me causou imensa indignação, por dar a nítida impressão do interesse óbvio de atingir uma mulher moral e sexualmente com uma régua ultrapassada e ultrajante. Quando li o nível do destempero, soube o que todo mundo também já deveria ter convicção: o alvo era o desafeto e inimigo político de Ciro, o ministro da Educação, Camilo Santana.

Muito antes do próprio Ciro Gomes confessar isso numa entrevista, publicada no O GLOBO, no domingo passado, poderíamos observar alguns detalhes dessa peleja. Primeiro, vamos falar de covardia. Andei pesquisando sobre essa palavra e encontrei outra: “bisonho”, aquele que causa constrangimento, vexame, vergonha, que intimida, que se acovarda. Se o alvo era o Camilo Santana, então por que o “cavaleiro desgovernado” não chamou o inimigo político para um duelo – para fazer par com o anacronismo reinante – às margens do rio Acaraú ou na Praça 15 de Novembro, no centro de Barbalha, a fim de resolverem suas pendências?

A bisonhice do Ciro Gomes é completa e complexa. Deixado falando sozinho, ela ataca Janaína Farias, embora, com certeza, esteja ciente do horror que está cometendo. O ministro Camilo Santana, por sua vez, silencia quanto às acusações sobre a ex-assessora. Sobrou apenas Janaína Farias na arena. A senadora acionou a Justiça contra os ataques e uma liminar foi expedida contra Gomes, que terá de pagar R$ 30 mil à senadora Janaína Farias todas as vezes que desferir agressões verbais contra ela.

No último fim de semana, porém, Ciro Gomes não apenas repetiu os ataques, como tentou justificar o injustificável com a pergunta: “A mulher entra na política e está imune?”

Agora vamos para o segundo ponto. As mulheres nunca estão imunes de um tipo bisonho como Ciro Gomes. Muito ao contrário do que diz tentando se defender, ele ataca Janaína Farias porque ela é uma mulher. Senão vejamos: quantas vezes o Ex-tudo se referiu a um inimigo político como alguém a quem se deveria arguir sobre a geografia do Brasil? Ou qualquer outro conhecimento que lhe garantisse condições de ocupar um cargo político ou um mandato?

Quantas vezes, Ciro Gomes lançou mão da intimidade sexual de algum político, fazendo dessa intimidade obstáculo para que ele representasse um município, um estado, o País? Quantas vezes Ciro Gomes agiu com um homem desqualificando-o de forma tão abjeta como faz com esta mulher?

Infelizmente, mulheres na política nem fora dela estão imunes a homens que usam subterfúgios covardes para atingir objetivos tacanhos. Homens, que à beira do ocaso são capazes de afundar cada vez mais no pântano do desespero íntimo, agarrando-se como um afogado no pior que eles podem ser. Ciro Gomes, creditou a si “desapego” com o poder. Mas, nós, pobres mortais, testemunhamos que o único desapego que lhe resta é quanto ao bom senso e um mínimo de equilíbrio.