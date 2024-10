As emoções que rondam o segundo turno em Fortaleza

Foto: Divulgação/Flip Filósofa e escritora italiana Ilaria Gaspari

.

Uma das mesas mais interessantes da Flip de 2024, que terminou no último domingo, foi a que pôs em cena as emoções e a literatura. Na conversa, duas jovens mulheres, a filósofa e romancista italiana Ilaria Gaspari e a mineira Marcela Dantés. Enquanto Ilaria realiza um verdadeiro inventário das emoções a partir da filosofia no seu livro “A vida secreta das emoções”, Marcela tenta esmiuçar a solidão extrema que assola a contemporaneidade na obra “Nem sinal de asas”.

Ouvir uma filósofa que faz literatura do pensar e uma escritora que cria histórias a partir de notícias de jornal se tornou, para mim, um refúgio após o primeiro turno das eleições municipais. Enquanto lia jornais, espiava mapas e mergulhava nas análises tentando decifrar como discursos de direita e extrema direita foram vitoriosos nos quatro cantos do Brasil e pessoas como o deputado mineiro Nikólas Ferreira se tornaram modelo político, além de observar a votação por bairro em Fortaleza, pensei, inúmeras vezes, o quanto sabemos pouco sobre o que realmente acontece no Brasil, e mesmo em Fortaleza, nos rincões da cidade.

Acompanhar a movimentação política neste segundo turno das eleições é verificar como as emoções pautam as decisões políticas. Os analistas, claro, focam na história, nas conveniências partidárias, especulando comportamentos, mas ao fim e ao cabo é possível ver como a frustração, o desejo de vingança, o ressentimento, a raiva engolida a seco e transformada em discurso ou silêncio transbordam.

E, emocionalmente falando, ninguém é muito diferente. No entanto, existem aqueles que, segundo Ilaria Gaspari, "se deixam transformar, se deixam ficar maleáveis". A filósofa italiana afirmou ainda que escolher a flexibilidade das emoções é uma decisão política. Para ela, o campo das “direitas rígidas” em expansão pelo mundo tem a ver com o medo diante de uma postura mais transformadora e flexível.

Ter maleabilidade emocional é que dá resistência, considera a filósofa. O discurso da escritora parecia em consonância com a situação política de Fortaleza, às vésperas de um segundo turno para as eleições municipais. Lembrei-me de alguns dos posicionamentos do agora candidato à prefeitura André Fernandes (PL), que se auto define como o candidato “da mudança e a libertação de Fortaleza”. Lembrei-me de discursos contra a vacina, por exemplo, e de como ele atacou todas as decisões tomadas pelo então prefeito Roberto Cláudio e pelo ex-governador Camilo Santana durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Também lembrei-me de como é rígido o pensamento da direita extrema que esse rapaz representa e que arrebanha jovens – homens e mulheres – Fortaleza abaixo e acima. Não falo da campanha política, entregue a profissionais de marketing, falo da sua livre manifestação em discursos no Congresso, em vídeos e podcasts. Por tudo isso, entendi quando Ilaria Gaspari falou em rigidez emocional. Ver o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) optando por esse discurso rígido e retrógrado da extrema direita local foi mais difícil do que encarar Marina Silva (Rede) optando por Aécio Neves (PSDB), em 2014; acompanhar o voto de Cristóvão Buarque em favor do impeachment da Dilma, em 2015, e ver Ciro Gomes refugiar-se em Paris, em 2018.