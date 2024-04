Os vinhos da América do Sul

Foto: Divulgação Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2021.

Em eventos de vinhos temos ótimas oportunidades de conhecer o novo e revisitar os antigos produtores mais conhecidos. Por esses dias, em São Paulo, foi realizado o lançamento do maior Guia de Vinhos da América do Sul: Descorchados 2024.

O projeto é capitaneado pelo crítico de vinhos chileno Patrício Tapia e a publicação é editada pela Revista Adega. Livro traz ao Brasil algumas das principais vinícolas da América do Sul com grande destaque, em 2024, para dois vinhos que ganharam, pelo guia, os 100 pontos nunca antes galardoados pelo crítico nos mais de 25 anos de edição do guia. São eles:

O Finca Piedra Infinita Supercal 2021, da bodega Zuccardi e da poderosa Catena Zapata; e o Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2021.

Eu resolvi destacar na nossa coluna Tim Tim alguns vinhos de regiões fora do convencional, fugindo um pouco do conhecimento comum, e os escolhidos foram dois desertos, no Peru e no Chile, e duas zonas de altitude que ainda pouco se comenta, mas que certamente instigam a curiosidade de todos pelos seus vinhos de muita qualidade. Vamos lá!

Atacama - Chile

Um projeto audacioso da vinícola chilena Ventisquero, chefiado pelo grande enólogo Felipe Tosso, considerado por muitos como um dos melhores enólogos chilenos da atualidade, onde em um lugar absolutamente inóspito, o deserto do Atacama, região Norte do Chile, uma pequena parcela de vinhedos produz uma linha de vinhos ícone da Ventisquero, o Projeto TARA. Com a produção das brancas Chardonnay, Viognier, Pinot Noir e Syrah, Felipe brinca com métodos de produção entre fazer vinhos de Viognier em métodos de solera, mais conhecidos pelos vinhos de Jerez na Andaluzia e vinhos com a mínima intervenção. E tudo sempre com a maior qualidade.





Tara - Ventisquero Chardonnay

Produzindo em baixíssima escala, Felipe se aproveita das características da região do Vale de Huasco no Chile, com seus solos de baixa fertilidade, calor e baixa umidade, fatores que naturalmente evitam pragas e contaminações. O vinhedo é cuidado sem nenhuma necessidade de intervenção e com baixo rendimento acaba concentrando e trazendo o máximo de qualidade de expressão a casta. O TARA Chardonnay é um vinho muito particular, com uma veia cítrica, ele parte com um grande volume de boca, uma pegada entre o nervoso do Chablis e a elegância de um Chassagne Montrachet, é muito mineral quase salino em boca. Um vinho para se provar algumas vezes na vida.

Intipalka - Gran Reserva 2021

Projeto iniciado em 2008, ele tem evoluído bastante nos últimos anos, o Gran Reserva 2021, um blend de 45% de Malbec, 25% de Tannat, 20% de Cabernet Sauvignon e 10% de Petit Verdot, com 12 meses de passagem em barrica, fez um vinho com boa textura e excelente potencial de harmonização, com pratos de carnes com molho, cozidos que aumentam a intensidade de sabor do alimento. Grande vinho e grata surpresa.





Peru não é só terra de Pisco

Embora a bebida mais tradicional seja o Pisco, um destilado à base de uvas, o Peru acabou entrando no mundo dos vinhos também, o que é maravilhoso! Ter a oportunidade de viajar por mais lugares e também provar vinhos que exprimem regiões ainda não conhecidas é sempre muito interessante. Projeto do enólogo peruano Jorge Queirolo, nos pés do Andes, em um clima desértico, a somente 60 Km do Oceano Pacífico, tem vinhos produzidos de uvas francesas, eles apresentaram um rosé de uma casta de nome Quebranta, uma autóctone do Peru, utilizada para produção de Pisco que é bastante interessante.





Zonas de Altitude

Bolívia - Vale de Tarija

Emplacando inclusive pela primeira vez um vinho entre os destaques do Guia Descorchados 2024, a Bolívia no seu vale de Tarija, a mais de 2000 metros de altitude, trouxe a diversidade mas com o toque clássico também das castas francesas. Destaco dois vinhos: além do PRINCPIA de Granier Ortiz, vinho boliviano destaque do Guia Descorchados 2024. Vale conhecer os vinhos da Campos de Solana:

Campos de Solana Tri Varietal Reserva 2022

Um blend de três uvas brancas 80% Viognier, 15% Riesling e 5% Sauvignon Blanc, um branco untuoso, mas refrescante, com notas de frutas branca, melão maduro, tem uma cremosidade excelente em boca. Um vinho para tomar como aperitivo mas muito versátil para harmonizar com frutos de mar e peixes leves.

Brasil - Serra da Canastra

Mais um ano se destaca como grande vinho brasileiro o Sabina, Syrah da Sacramento Vinifer, localizada na Serra da Canastra (MG). Esse já está catalogado entre os bons brasileiros, mas hoje eu vou destacar um outro excelente produto da Sacramento Vinifer: o Sauvignon Blanc da Serra da Canastra.

Sabina - Sauvignon Blanc

Um vinho aromático mas com menos toque vegetal que a Sauvignon Blanc traz, muito mais com notas de fruta madura ele é mais harmonioso com a boca, isso faz do Sabina muito fácil de se provar, uma elegância sem perder a essência. Com bom volume de boca ele é um vinho que marca pela sua textura leve, boa acidez e muita refrescância, um vinho espetacular para provar com carpaccio de polvo, sushis ou até um arroz de bacalhau.

