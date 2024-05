A melhor do Brasil é Vanessa Stefani

Foto: DIVULGAÇÃO Vanessa Stefani

Não teria como começar um texto para falar do protagonismo feminio sem apresentar a primeira mulher eleita a enóloga do ano pela Associação Brasileira de Enologia. A entidade, que congrega os enólogos brasileiros, realiza uma condecoração desde 2004, mas só agora, no ano de 2023, Vanessa Stefani, da equipe de enologia de uma das melhores vinícolas nacionais, a Cave Geisse, recebeu essa honraria.

Ela que hoje é responsável pelo controle de qualidade dos produtos da Cave Geisse, já passou pela Perini de Farroupilha e Bacardi Martini do Brasil, atualmente também é mestranda em viticultura e enologia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul no campus de Bento Gonçalves.

Um dos vinhos que Vanessa participa de sua elaboração é o Espumante Cave Amadeu Laranja, um 100% Chardonnay, com a particularidade de ser fermentado em contato com suas cascas, o que configura um espumante de um vinho base laranja, adicionando uma textura de taninos e uma coloração alaranjada que os outros espumantes normalmente não tem, ele passa também por 18 meses de autólise, que é o período em contato com as leveduras, quando então é degolado e envasado para oser apreciado principalmente com pratos de frutos do mar, de preferência com molhos cítricos

ou com untuosidade, um Bacalhau Entre Rios por exemplo ou quem sabe uma paella marinera.





Filipa Pato

Em Portugal, essa honraria já havia sido entregue pela Revista de Vinhos em 2020 a uma enóloga mulher: Filipa Pato. Mesmo herdando o nome de um dos maiores enólogos de Portugal, Luis Pato, seu pai, há mais de vinte anos ela produz seus vinhos. Hoje em um projeto de vinhos biodinâmicos com o seu marido, sommelier William Wouters, Filipa se destaca produzindo rótulos com o mínimo de intervenção e a filosofia, como eles

mesmos dizem, é produzir vinhos "sem maquiagem". Ela, que é engenheira química, aposta em vinhos com nenhum insumo dessa natureza adicionado, produzindo o que a própria natureza permite. Hoje fabricam somente castas originárias da região Óis do Bairro, em Leitão à Bairrada. E é assim, produzindo o que de melhor a região da Bairrada pode enviar para o mundo que Felipa Pato protagoniza em um universo bastante masculino, mas a cada dia mais colorido.

Susana Balbo

Começar dizendo que é a primeira mulher argentina a se formar em enologia no ano de 1981 já seria fantástico, agora continuar com essa evolução e chegar a mais de 30 anos como uma das melhores do seu país é o seu principal cartão de visita. Susana Balbo é ícone da enologia argentina, com muita colaboração na Wines of Argentina, ela colocou no mapa dos vinhos a casta Torrontés e, assim, em todos os seus vinhos tem sempre esse toque de inovação e responsabilidade com a qualidade, sua linha Signature é cheia de criatividade. Pego como exemplo o Susana Balbo Signature White Blend, no qual ela uniu as uvas Torrontés, Semillon e Sauvignon Blanc de

Paraje Altamira, no Vale do Uco. Buscou e conseguiu um vinho fresco e equilibrado, com notas de flores brancas e maçãs verdes e um toque cítrico elegante e subtil. Tem um perfil super aromático sem ser enjoativo.