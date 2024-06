No São João também tem vinho "bão"

Foto: Gazzaro/Divulgação Gazzaro Gran Reserva Chardonnay

No mês do São João, o Nordeste em geral se agita, com festas em vários lugares e uma gastronomia que ganha força com muitos pratos de identidade bastante particular, que fazem da festa uma verdadeira jornada à cultura nordestina. E para comprovar que vinho é bebida que pode acompanhar qualquer prato, basta ter a ocasião, pensamos em vários estilos de vinhos que podem acompanhar a gastronomia do mês mais festivo do Nordeste.

Um aspecto a se considerar é que a gastronomia do sertão tem muita participação do milho, em diversas preparações, seja ele in natura, processado como canjica e pamonha ou até acompanhando o creme de frango ou salpicão. O milho traz notas adocicadas aos seus pratos, que complementam ou até se contrapõem ao salgado, um ingrediente absolutamente indissociável do São João. Outro personagem que não pode faltar é a carne do sol, salgada e curada, normalmente é servida como paçoca ou acebolada.

E tudo isso junto e misturado com arroz ou baião de dois, forma o famoso "Pratinho" do São João, um pouco de Arroz ou baião, creme de frango e/ ou vatapá e paçoca ou salpicão fazem o que é uma iguaria que já rompeu as barreiras de Junho.

E quais os vinhos mais adequados a acompanhar toda essa riqueza gastronômica? E como Junho é o mês do vinho brasileiro e dia 2 de Junho foi o seu dia, também aproveitando para me solidarizar com todo o povo do Rio Grande do Sul, vamos indicar 100% vinhos brasileiros desse estado que é a maior força de produção do vinho nacional. Vamos consumir mais vinhos gaúchos!

Milho verde, canjica e pamonha:

Não sendo o milho in natura, que pede vinhos leves como os brancos de estrutura intermediária como o Chardonnay, Pinot Grigio, os pratos com milho, pela leve doçura e textura granulada, harmonizam com vinhos de boa untuosidade, fermentados em barrica ou com grande passagem por carvalho. Outra opção são espumantes demi-sec, equilíbrio mas com o dulçor aparente.

Indicação da coluna um vinho com grande influência da passagem por barrica, com 11 meses de barricas novas tem potência e untuosidade.

1. Pizzato Legno Chardonnay D.O.

Um vinho branco clássico cheio de aromas de frutas tropicais, notas amanteigadas, frutas secas, especiarias doces, baunilha e mel. Notas típicas da sua fermentação e do seu amadurecimento em barricas de carvalho.

2. Espumante Don Giovanni Stravaganzza Demi-Sec

Um espumante da região de Pinto Bandeira, serra gaúcha vocacionada em produção de espumantes, faz esse blend de Chardonnay com Pinot Noir, quase suave, com uma doçura bastante aparente, que pode equilibrar o doce dos alimentos com base de milho.

3. Comidas picantes como os vatapás diversos

Vinhos rosés são ótimas pedidas, pois têm acidez de brancos para trazer refrescância e tem pouco tanino para dar estrutura e amenizar a picância.

O Manus Liberum Clairet de Barbera, da Serra do Sudeste, é um vinho com muita personalidade, que acompanha bem a maioria de pratos condimentados e picantes, pela sua textura e delicadeza, produzido com 90% de barbera vinificado em rosé e 10% da sangria do Peritum Manus nebbiolo reserva. Um vinho com acidez perfeita e muita mineralidade, um caráter único.

4. Gazzaro Gran Reserva Chardonnay

Aqui mais uma vez a uva Chardonnay de Flores da Cunha vem com muita qualidade, e a barrica também com um aporte de dulçor, mas sem perder a acidez e pode complementar a apreciação cremosa dos vatapás.

5. Paçocas e carnes assadas

Pratos que precisam de um pouco mais de estrutura, tanino e fruta fresca, os tintos de médio corpo não têm erro. Vinhos à base da uva Merlot e um Gamay, que o Brasil produz com excelência por exemplo, são ótimas pedidas. Vou apresentar duas opções com propostas diferentes, um leve e fácil da vinícola Marzarotto e um clássico já da Miolo.

Como indicação dessa proposta, um vinho de Campos de Cima da Serra, o Pleno Merlot da Marzarotto, ele tem taninos persistentes e redondos que proporcionam um bom equilíbrio com a acidez e muito fácil de degustar com pratos mais intensos, mas ainda assim delicados do São João.

6. Coringa

E um grande coringa, o Wild Gamay Nouveau da Miolo 2024, super leve e delicado, fácil de prova e que na sua safra está delicioso. Produzido de vinhedos orgânicos, com pouca intervenção e leveduras indígenas, ele é um vinho super versátil na gastronomia que certamente fará bonito junto com as comidinhas de São João.

