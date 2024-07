Desenvolvendo paladar: a busca infinita

Foto: EdiCase Cada categoria de vinho oferece uma experiência sensorial única (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Uma simples taça aberta conta a história de um país, região, clima, ano, produtor e, o mais importante, proporciona tudo isso em forma de sensação, percepção e sentimento. Sempre comento com meus alunos do curso de gastronomia que o vinho é mais teórico que prático. Entender sobre conceitos de qualidade do vinho ajuda a gostar mais. Você pode gostar sem saber o motivo (como a música, se gosta sem saber tocar nenhum instrumento), mas se entende de vinho, certamente gosta muito mais, aguça muito mais os seus sentidos e valoriza muito mais o seu dinheiro nas compras.

O paladar é desenvolvido individualmente, através das nossas vivências e oportunidades de provas, quem muitas vezes lembra da primeira vez que comeu sushi, certamente não foi a sensação mais prazerosa como nas vezes seguintes. O paladar é treinado, como o entendimento dos diferentes estilos de vinhos que existem, dos vinhos quase salgados de Jerez aos extremamente doces do Porto. Dos leves toscanos de Chianti aos encorpados e volumosos californianos. Sempre haverá um vinho que agrada a qualquer paladar, basta buscá-lo e aproveitar todos esses momentos.

E o treino de paladar acontece por comparação, quando se prova mais de uma amostra por vez, essa oportunidade de provar comparando vinhos é muito rica, então não deixe de participar de eventos de vinhos, de juntar amigos e abrir aquelas garrafas especiais que você conseguiu garimpar em viagens e assim formar opinião e treinar o seu paladar. Segue abaixo duas oportunidades de desenvolver mais ainda o seu paladar.

Pro Wine São Paulo -

A feira dos profissionais

A Maior feira de profissionais da América latina contará com a presença de mais de 500 expositores de vinhos e destilados do mundo todo, nos dias 1 a 3 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo. Mais de 10 mil profissionais são esperados na edição de 2024, uma oportunidade única para provar vinhos, encontrar amigos e fazer grandes negócios. As inscrições são gratuitas e exclusivas para profissionais de vinhos e destilados, basta acessar o site do evento e realizar o seu credenciamento em prowinesaopaulo.com ou ProWine Sao Paulo (@prowinesaopaulo).

Os Lendários da

Miolo safra 2022

A vinícola Miolo e a Associação Brasileira de Sommeliers apresentará no dia 1º de Agosto, no Senac Aldeota, a safra de 2022 os seus sete vinhos ícones, com a apresentação do sommelier da Miolo no nordeste, Helton Silva e Renato Brasil iremos provar e discutir sobre a qualidade da safra e como se apresentam os vinhos dessa grande vinícola brasileira. Os lendários são os principais vinhos da Miolo que só são produzidos em anos excepcionais, e assim o ano de 2022 se comportou de forma que agora temos a oportunidade única de provar todos juntos e confirmar essa qualidade na taça.

Associados ABS-CE: R$ 150,00 e R$ 210,00 (não associados)

Mais informações:

85 999272956 - Thiago Jucá