Os lendários da Miolo safra 2022

Foto: Via Del Vino/Divulgação Vinho Miolo Vinhas Velhas Tannat

O vinho é feito pelo homem para contar histórias, de vida, de uma região, e a vinícola Miolo desde 1897, com a chegada de Giuseppe Miolo ao Vale dos Vinhedos, serra gaúcha, conta essas história com vinhos absolutamente representativos do Brasil.

Giuseppe foi um dos responsáveis pelo início do que se tornou a principal região produtora de vinhos no Brasil. Hoje o Rio Grande do Sul é responsável por mais de 90% da produção de vinhos no Brasil e no Vale dos Vinhedos a Miolo iniciou um projeto que hoje já conta com mais de 100 hectares de vinhas, mas não só na serra gaúcha a Miolo tem vinhedos.

No Nordeste do Brasil, desde 1999, adquiriu uma propriedade e também no extremo Sul, na campanha gaúcha, também encontrou uma região com muita personalidade e, assim, investiu no que hoje produz quatro dos seus melhores vinhos.

Grandes vinhos que, desde 2018, são reunidos em um kit chamado "Lendários", referentes aos anos de produção excepcional e representativos de variados terrois que a Miolo cultiva. A última safra foi lançada em 2022. Agora vamos conhecer um pouco desses 7 ícones da viticultura nacional.

Testardy

A produção da Miolo no Vale do São Francisco na O nome vem de teimoso em italiano, como a Miolo em busca da perfeição em produzir um vinho dessa qualidade com todos os desafios climáticos da região, o Testardy é um Syrah 100% com passagem de 12 meses em novas barricas de carvalho francês.

Miolo Lote 43

No Vale dos Vinhedos, foi nesse lote 43 que Giuseppe Miolo iniciou o desbravamento da viticultura brasileira, onde se tornou a primeira denominação de origem de vinhos do Brasil a Miolo teve sua origem e produz o Miolo Lote 43, que é um blend de Cabernet Sauvignon e Merlot, também com 12 meses de passagem em barricas de carvalho se apresentam de forma exemplar em um vinho que é produzido a mais de 100 anos no Brasil.

Miolo Terroir

Mais uma produção no Vale dos Vinhedos, mas agora um varietal de Merlot, de 4 vinhedos dentro do vale. Mais um vinho que expressa a essência da casta Merlot que se tornou um símbolo do vinho tinto do Brasil

Tannat Vinhas Velhas

Da vinícola Almadén hoje do Miolo Wine Group, em Santana do Livramento, na Campanha Central produz vinhos há mais de 40 anos vem o Tannat de vinhas velhas, mais um dos lendários que apresentam essa casta francesa que se deu muito bem no terroir da Campanha.

Sebrumo

O vinho que representa a casta mais plantada do grupo Miolo, e também da propriedade Fortaleza do Seival em Candiota, o mais novo a ser produzido, somente 2 safras de produção, 2020 e 2022 desse excepcional varietal de uma casta muito particular do mundo dos vinhos. Um vinho que pede uma refeição com carnes de textura e molhos intensos.

Castas Portuguesas

O lendário que agrada a todos os paladares, o Quinta do Seival castas portuguesas, é um blend de Touriga Nacional e Tinta Roriz, também afina 12 meses em barricas francesas. Um vinho super elegante, e excepcional para harmonização com carnes de carneiro, com muita intensidade.

Sesmaria

E o grande ícone da Miolo, também vem da Fortaleza do Seival, o Sesmaria é um blend das 6 melhores castas produzidas na Fortaleza do Seival, Touriga Nacional, Tempranillo, Tannat, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Merlot, com 18 meses de passagem em barrica.