Como presentear um enófilo

Foto: divulgação Champagne Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill 2015

Se vocês conhecem alguém que gosta de vinhos e querem presentear essa pessoa, nem pense em escolher alguma coisa que não seja sobre vinhos. E digo mais, existem muitas possibilidades de presentes com muita criatividade para marcar uma grande lembrança para qualquer ocasião, desde celebrar um grande negócio realizado, aniversários e até momentos marcantes familiares.

Os vinhos por si só já agradam, então não tenha medo de presentear com um vinho a pessoa que sabe que gosta de vinho, mesmo que ele já tenha bebido, ou ainda guarde aquele vinho em sua adega, sempre cabe mais um rótulo no coração e na adega de um apaixonado por vinhos. As possibilidades são inúmeras, seja completando uma cesta com outros itens de gastronomia, do lar ou somente os vinhos como tema principal, um enófilo sempre vai gostar de tudo relacionado ao vinho, de um simples saca rolha a uma grande edição de um super-vinho. Vou trazer aqui para vocês algumas dessas possibilidades.

Acessórios

Quem gosta de vinhos não perde a oportunidade de andar com seus vinhos a tira colo, muitas vezes leva a casa dos amigos, restaurante, ou para viajar levando o seu vinho especial, uma "Case/ bolsa de vinhos" que pode caber 1 ou 2 garrafas sempre será útil, mas também alguns outros presentes são sempre muito bem vindos.

Saca rolhas tipo pinça

Eu adoro todos os tipos de saca rolha, mas um tipo especial é muito necessário para quando você tem vinhos com alguma idade, principalmente os acima de oito anos, quando a cortiça já começa a ficar com menos elasticidade e fragmentada, com esse saca rolhas que custam entre R$40 e R$800.

Decanter ou carrafe

Quando precisamos separar os sedimentos e/ ou aerar um vinho novo que não pudemos esperar chegar ao seu melhor momento de provar, temos que utilizar um utensílio chamado decanter, uma peça de cristal, com vários formatos e estilos para proporcionar um melhor aproveitamento do seu vinho.

Tampa para espumante

Quem já deixou de tomar aquele espumante porque não quis abrir no dia e não iria beber a garrafa toda? Hoje temos tampas de fechamento que conservam o gás dos espumantes por pelo menos 4 dias. Um excelente presente para quem gosta de vinho e ainda vai lembrar de você sempre que for tomar aquela taça de espumante ou champagne.

Coravin

Imaginem você poder provar uma tacinha daquele vinho especial sem precisar abrir a garrafa e perder o resto do vinho, hoje existe um equipamento de preservação do vinho tranquilos onde eu injeto um gás inerte no vinho enquanto retiro algumas pequenas doses da garrafa. Um luxo e uma oportunidade de provar várias taças daquele vinho especial sem ter de abrir a garrafa toda.

Kits de vinhos

Degustações verticais ou horizontais

Quem aprecia, gosta de comparar, aqui as comparações entre anos chamada de degustação vertical é um excelente presente para quem gosta de vinhos, algumas importadoras já vendem os kits de várias safras do mesmo vinho pronto.

Outro tipo de kit que muitas vezes já vem ofertado pelas importadoras é o kit de experiências de produtores, um produtor nunca tem somente uma linha de produção, como exemplo, nas colinas de Barolo na Itália existem vários terroirs e que são muitas vezes explorados em mais de um desses por cada produtor. Buscar um kit apresentando vários vinhedos de uma região também é ótimo presente como esse do Gianni Gagliardo da World Wine (na foto).

Viagem por região

Já pensou em um compilado de vinhos de uma mesma região de estilos diferentes? Uma região como o Loire, tem de Crémants aos vinhos de sobremesa, um panorama da região é sempre bem vindo para receber de presente. Procure o sommelier da loja e peça uma indicação por região e estilo.

Vinho de ano especial

Muito atentos aos Champagnes Vintages e principalmente os vinhos do Porto vintage ou LBV, esses são os mais fáceis encontrarmos em safras mais antigas com boa condição de comercialização, pois eles aguentam muito tempo de guarda, e a dica é que não se atenha somente à safra de nascimento, um ano de casamento ou até aniversário de filhos como o ano do meu Leonardo, fica a dica.