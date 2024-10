Rotas dos vinhos em São Paulo

Com a chegada dos portugueses ao Brasil, nos idos anos de 1500, as capitanias do litoral paulista assumiram a responsabilidade de produção de uvas viníferas, tendo a cidade de Santos como uma das primeiras cidades brasileiras a produzir vinhos. A produção, entretanto, não vingou por conta da umidade do clima e seus solos salinos. O litoral acabou perdendo espaço para produções no interior, principalmente de vitis americanas.

Essa produção em São Paulo veio a se instalar em Jundiaí e, depois, em São Roque, que por muito tempo foi conhecida pelos vinhos de mesa. Mas isso tem mudado e de forma consistente para grandes produções, que já contam mais de vinte anos. A grande novidade no cenário paulista começou aparecer no final de 1990, a partir do surgimento de algumas pequenas iniciativas de enoturismo na região de Jundiaí e, seguindo nos anos 2000, com a Góes de São Roque. Ultimamente a Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal, veio colocar em evidência nacional os vinhos de São Paulo. Existem muitas outras que colaboram para o desenvolvimento da viticultura de São Paulo. Com essa relevância, o Governo do Estado de São Paulo elaborou uma revista apresentando as cinco rotas do vinho.

Para facilitar o entendimento de quem quer conhecer os vinhos de São Paulo, a organização em visitas, quais os serviços prestados por elas, enfim, o agrupamento das vinícolas, foi realizado em regiões que são as seguintes rotas: Alta Mogiana, Serra dos Encontros, Circuito das Frutas, Alto da Mantiqueira e a Rota dos Bandeirantes. Vamos conhecer?





Rota dos Bandeirantes

Vinícola Góes - São Roque

Uma vinícola que iniciou suas atividades na primeira década do século passado, através de imigrantes portugueses que se instalaram em São Roque, hoje já tem uma produção de bastante qualidade de vinhos finos. Em novembro de 2003, a vinícola Góes inaugurou o seu parque enoturístico. É um espaço para o visitante ter contato com as curiosidades do mundo do vinho e conhecer em detalhes as áreas produtivas da vinícola e provar os seus vinhos em experiências únicas. A aproximadamente 1 hora de São Paulo é uma vinícola que você precisa conhecer.

Philosofia Cabernet Franc

Vinho da casta Cabernet Franc in purezza, em uma camada de especiarias em grande estrutura de boca, o Philosofia tem nos últimos anos se destacado como um dos melhores vinhos do estado.





Vinícola Góes - São Roque

Onde: R. Benedito Silvino de Camargo, 253 - Canguera, São Roque - SP



Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h

Mais informações: no site vinicolagoes.com.br

Rota Serra dos Encontros

Vinícola Guaspari - Espírito Santo do Pinhal

Guaspari Vista do Café - Sauvignon Blanc

Um branco com bastante leveza de acidez, do vinhedo Vista do Café a aproximadamente 1180m de altitude em Espírito Santo do Pinhal, um vinho que passa 10 meses em ovos de concreto em contato com suas leveduras, aportando complexidade e elegância, com ótima intensidade aromática de frutos tropicais.

Vinícola Guaspari - Espírito Santo do Pinhal

Onde: R. Pedro Ferrari, 300 - Parque dos Lagos, Espírito Santo do Pinhal - SP

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h

Mais informações: no site vinicolaguaspari.com.br

Rota dos Eno destinos

Vinícola Refúgio - Cuesta de Botucatu. Sem dúvida a maior surpresa dos últimos meses, o vinho da vinícola Refúgio, com uvas plantadas desde 2011, entrega um dos melhores, senão o melhor, vinho da casta Chardonnay do estado de São Paulo. Léguas - Chardonnay é produzido em Cuestas de Botucatu, a 984 metros de altitude, mais um da série vinhos de inverno em São Paulo, um branco com caráter varietal da Chardonnay bem presente, ótimas notas de frutas frescas e cítricas.

Vinícola Refúgio - Cuesta de Botucatu

Onde: Estrada Paula Souza, km 12 - Condomínio Chaparral, Botucatu - SP

Funcionamento: aos sábados, das 9h às 12hs, mediante reserva

Mais informações: no site vinicolarefugio.com.br

Rota Alta Mogiana

Vinícola Arcano - Franca

A vinícola está localizada em uma região conhecida pela produção de cafés, mas através da técnica de dupla poda consegue produzir vinhos de inverno e com muita qualidade. A Arcano produz vinhos tintos, com base de Syrah e tem a proposta de evolução na garrafa com muitas possibilidades, uma por exemplo é submersa em uma represa no complexo de furnas a 30 metros de profundidade, logo estarão no mercado.

Arcano - Syrah

Um vinho tinto, da casta mais adaptada a técnica de dupla poda, um blend de duas parcelas faz do Arcano Syrah uma essência de frutos vermelhos e pimenta preta, com a delicadeza de uma acidez moderada, mas presente e uma camada de taninos bem amadurecidos, e com ótima textura, na boca é equilibrado com grande corpo, e com os 14% de álcool bem integrados aportam estrutura e potência. Um dos vinhos de São Paulo que logo estarão tomando as prateleiras das lojas especializadas.

Rota Alto da Mantiqueira

Vinícola Ferreira - Campos do Jordão

Piquant Soléil - Syrah

Este Syrah é um vinho jovem sem passagem por barrica mas muito estruturado e de cor marcante e límpida. Com uma acidez equilibrada dos mais de 1.600 metros de altitude e taninos finos, tornando este vinho muito agradável ao paladar. Excelente opção para charcutaria em geral e carnes bovina grelhadas.

Vinícola Ferreira - Campos do Jordão

Onde: Av. José Manoel Gonçalves, 160 - Sala 2 - Capivari, Campos do Jordão - SP

Funcionamento: segunda a quarta-feira, das 18h às 23h, e de quinta-feira a domingo, das 11h às 23h

Mais informações: no site vinicolaferreira.com.br/filial-campos-do-jordao/