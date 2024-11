Fuja do óbvio: presenteie com um branco

Foto: FORTALEZA, CE, BRASIL, 16-02-2016: Vinho branco. Revista People Luxo - Restaurante Brava Wine. (Foto: Ethi Arcanjo/O POVO)

Estamos chegando na melhor época do ano, a de compartilhar bons momentos, relembrar os vinhos que provamos e presentear os queridos, com vinho é claro! Quem gosta de receber também gosta de ofertar uma boa lembrança e fugir do óbvio é uma excelente estratégia para agradar aquela pessoa especial.

Em um movimento constante de crescimento, os vinhos brancos, rosés e espumantes nos últimos dez anos no Brasil vêm ganhando espaço no coração dos enófilos e digo que, a cada ano que passa, o brasileiro tem conhecido mais os vinhos brancos e, principalmente, adequando o consumo ao nosso clima.

Aliado a isso, regiões brasileiras como o Vale dos Vinhedos, Campos de Cima da Serra e principalmente o Planalto Catarinense têm se destacado pela produção de excelentes vinhos brancos. Sem falar dos grandes vinhos brancos do mundo, países como França, Itália e Portugal produzem grandes vinhos brancos.

De acordo com a Ideal Consulting, os vinhos tintos perderam até 10% de espaço nos últimos dez anos no Brasil. E como dados apresentados por Diego Bertolini, sócio da Manus Vinhos, produtor de vinhos na Serra do Sudeste (RS), a venda de vinhos brancos, rosés e espumantes, desde uvas pouco encontradas no Brasil como Assyrtiko e Alvarinho, até a tradicionalíssima Chardonnay, reflete aproximadamente 38% da produção da Manus naquela região.

E como são grandes as possibilidades entre os vinhos brancos, vou apresentar algumas excelentes opções para presentear nesse fim de ano.





Brasil

Serra do Sudeste - Manus Manus Liberum Assyrtiko - 2023

A Assyrtiko é uma uva de origem grega que faz vinhos com alto nível de acidez mesmo em verões quentes e com ótima resistência contra diversas doenças. Na Serra do Sudeste ele apresenta notas de frutas cítricas, pimenta verde e melão branco. No gustativo, um vinho fresco com bom volume em boca e sapidez mineral evidentes e destacadas pelo contato da rocha com o vinho na sua maturação. Excelente para harmonizar com peixes e frutos do mar em geral.

Manus Liberum Assyrtiko 2023 | Manus Vinhas e Vinhos

Portugal

Quinta dos Roques Encruzado 2022

Um vinho para quem gosta de complexidade, um exemplar de uma região fora da curva, nos brancos, com uma casta que entrega uma cor palha, com reflexos esverdeados. No nariz os aromas citrinos são bem evidentes e ainda notas de frutos tropicais e carvalho, quem conseguir esperar um pouco vai perceber uma linda evolução aromática. Paladar cremoso, rico, equilibrado pelo frescor cítrico. Final complexo e persistente. Grande vinho!

Itália

Alta Mora - Etna Bianco - 2022

Para os excêntricos, os geeks do vinho, que gostam de fugir o óbvio, um vinho da casta Carricante, da Sicília. De um terroir vulcânico, o Alta Mora é elegante e mineral, com boa complexidade aromática, de notas cítricas a pedra de isqueiro, e até um aroma de maresia ele apresenta um grande potencial de evolução. Seu estágio sur lie atribui estrutura a este mineral branco que faz da

sua prova uma

experiência única.

França

Denis Dubourdieu Clos Floridene - Graves Blanc

Para um clássico, um vinho da região de Bordeaux, sub-região do Graves, onde se fazem

ótimos brancos em Bordeaux. Dos poucos brancos que ganham com uma evolução em garrafa.

Esse é um blend de Sauvignon Blanc com Semillon, no nariz notas de frutos cítricos e tropicais, com uma camada de cera de abelha, nozes e mel. Na boca é seco, com uma excelente acidez e volume, um vinho branco para harmonizar com pratos volumosos como uma caldeirada do mar, com lulas, lagostas e peixes de

boa textura.

Vinho Branco Francês Denis Dubourdieu Clos Floridene Graves Blanc 750ml