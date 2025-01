Opções de bebidas leves para quem quer colocar o pé na areia

Férias acabando e os últimos dias para aproveitar as praias, serras e momentos com a família, recarregando as baterias para mais um grande ano cheio de desafios. E no nosso Ceará, com toda a sua faixa litorânea, de mais de 570 km de extensão, de Jericoacoara às lindas praias de Icapuí, recheadas de pontos turísticos imperdíveis, onde reina a gastronomia voltada para peixes e frutos do mar, oportunidades à mesa não faltam.

E também não pode faltar o vinho, bebida mais agradável para acompanhar a refeição e boas conversas com o pé na areia, bem mais que a caipirinha ou a cervejinha

(aceito divergências).

Para a combinação ser perfeita, precisamos pensar nos dois elementos com o mesmo peso de estrutura, e para não errar em comidas leves como peixes e frutos do mar, vamos pensar em vinhos leves, tanto espumantes como tranquilos, brancos e rosés são os melhores estilos de vinhos para o pé na areia, alguns vinhos tintos também se dão com essa gastronomia, os levinhos.

Os vinhos de verão devem ser servidos um pouco mais frios, trazendo a sensação de refrescância. Na coluna de hoje iremos indicar alguns rótulos que podem fazer a grande felicidade nesses últimos dias de férias, mas pensando na relação qualidade sx preço, ou seja, a qualidade dos vinhos é maior que o preço que eles estão sendo comercializados, sendo todos abaixo de cem reais.





Espumantes

Panizzon Prosecco - Brasil

O Espumante Prosecco é elaborado com uva 100% Glera pelo método Charmat na cidade de Flores da Cunha (RS). É uma grande relação qualidade x preço por ser um espumante que ronda os cinquenta reais e tem uma excelente qualidade. Um espumante amarelo palha com reflexos esverdeados, com perlage abundante. No nariz ele é bastante intenso e apresenta notas florais, de maracujá e frutas cítricas. Na boca é bastante equilibrado, intenso e refrescante.

Espumante Nature Branco Prosecco Brut Panizzon 750ml - Loja Panizzon

Cave Amadeu Brut Rosé - Familia Geisse - Brasil

Esse é o meu queridinho, um espumante para ter sempre em casa. Produzido pela família Geisse em Pinto Bandeira, o Cave Amadeu passa 12 meses em sur lies, de uma base de 100% Pinot Noir. Ele é leve e consistente com uma cremosidade e acidez cítrica. Com notas de frutas vermelhas é especialmente adequado a sushis e frutos do mar em geral.

Cave Amadeu Rosé Brut

Cava Codorníu Clasico Brut - Espanha

Produzido na Catalunha, o Cava Codorníu Clasico Brut é levemente encorpado, produzido com as castas Xarello, Macabeo e Parellada trazem uma coloração esverdeada e perlage fina e persistente. Um espumante com uma composição de frutas frescas como maçã verde, combinadas com notas cítricas e toques tostados, garantindo um paladar frutado, macio e deliciosamente refrescante.

Espumante Cava Codorniu Clasico Brut 750ml - TodoVino

Casa Perini Moscatel - Brasil

Para as pessoas que gostam de vinhos doces, a uva Moscatel, de origem italiana, se adaptou muito bem ao terroir do Rio Grande do Sul. Esse espumante é produzido em Farroupilha, onde ela melhor exprime sua qualidade e, por vezes, custa menos de cinquenta reais esse espumante. Com a coloração amarelo palha com reflexos dourados e boa formação de perlage, o Moscatel tem

aroma floral e de frutos exóticos como Lichia. Na boca é doce e forma uma mousse cremosa e elegante. Um espumante para sobremesas de frutas ou simplesmente ele como sobremesa.





Brancos

Chac Chac Sauvignon Blanc - Las Perdices - Argentina

Do Valle de Uco - Mendoza a vinícola Las Perdices cor amarelo palha esverdeado, um vinho excelente para entradas leves, no olfato notas de espargos, arruda, toranja rosa, com sutis notas minerais. No paladar bom ataque, acidez marcada e final prolongado,

destacando-se as notas típicas da casta. Ideal como aperitivo ou para acompanhar marisco, peixe e saladas.

Miolo Single Vineyard - Gewurztraminer - Brasil

Excelente pedida para quem gosta de brancos levemente adocicados, com notas florais e de lichia, uma ponta de dulçor o classifica como meio seco, leve e fácil de gostar, daqueles que se bebe uma tarde toda na piscina ou com o pé na areia.

Vinho Miolo Single Gewurztraminer 750ml | Miolo

Casillero del Diablo - Chardonnay - Chile

Este vinho se destaca pelos aromas de abacaxi, pêssego e cítricos, juntamente com toques suaves de avelã. Na boca, é vivo e bem estruturado, com presença de toranja, acompanhada por toques sutis de baunilha. Este Chardonnay é perfeito para acompanhar peixes grelhados, frutos do mar

e massas com

molhos cremosos.

Chardonnay - Casillero

del Diablo





Roses

Sacramentos Vinifer Il Dolce Far Niente Rosé - Brasil

A Sacramentos Vinifer, vinícola localizada na serra da canastra em Minas Gerais, elaborou este exemplar com uvas Pinot Noir cultivadas na região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. O Il Dolce Far Niente apresenta um rosé leve e elegante, com notas cítricas de acerola ecorpo médio, um vinho excelente e super versátil para pratos do mar como polvo, bacalhau àgomes de sá ou simplesmente como aperitivo.

Sacramentos Vinifer Il Dolce Far Niente Rosé - World Wine