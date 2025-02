A arte da Sommelierie

Foto: adobe stock Selective focus of sommelier holding towel and pouring wine in glass on table in restaurant

Saber servir é uma arte, escolher um vinho, combinar com os melhores pratos e promover grandes experiências é a função básica de um Sommelier. Mas nem só profissionais do vinho podem descobrir todos os segredos dos vinhos, encantar os amigos com a apresentação de um vinho ou a condução de um roteiro de viagem fantástico. Quem não gosta de receber bem em casa, de impressionar com uma boa indicação de vinho ou um presente? Para isso, contudo, é importante buscar conhecimento.

Que tal fazer do ano de 2025 um diferencial no seu crescimento cultural? Já pensou em fazer um curso de Sommelier e conhecer todos os segredos do mundo dos vinhos em um universo cheio de informações de áreas como história, geografia, gastronomia, conhecendo os principais produtores de vinhos do mundo?

A Associação Brasileira de Sommelier está com inscrições abertas para a turma de 2025 do curso de Sommelier Profissional, formação que conta com mais de 15 profissionais do Brasil, passando toda a sua experiência nos mais diversos temas que envolvem além dos vinhos, cervejas especiais, destilados, coquetelaria (teórica e prática), chás e até águas especiais.

A nova turma se inicia em 4 de Abril. Na sua última turma no ano de 2024, o curso contou com 27 alunos de várias profissões e de estados fora do Ceará.

Como funciona um curso de sommelier?

A Associação Brasileira de Sommeliers é a entidade no Brasil filiada à Association Internationale de Sommelier e montou um curso onde todos os conhecimentos para a formação de um grande profissional da atividade de Sommelierie estão presentes. Em um percurso de 8 meses, os candidatos a sommeliers assistem em 7 módulos didáticos, aulas teóricas que são realizadas on-line, com os professores do Brasil inteiro, de outras diretorias da ABS ou escolhidos a dedo pelas suas especialidades. As aulas são realizadas ao vivo, mas ficam gravadas em um ambiente do aluno até 6 meses do fim do curso, para poderem assistir quantas vezes quiserem. Durante esse percurso o aluno tem uma componente prática, composta de degustações, aulas de harmonização e serviço que são realizadas presencialmente em quatro encontros na cidade de Fortaleza.

O curso é focado em quem pretende conhecer o mundo dos vinhos, desde o seu básico até a profundidade de conhecer regiões específicas, dos principais países produtores de vinhos no mundo, provar vinhos exclusivos.

Principais objetivos do Curso:

Exercer as atividades profissionais

Um bom sommelier deve ter uma boa formação básica, com oportunidade de provar muitos vinhos, saber descrevê-los, servir, as atividades práticas são fundamentais para o bom andamento de um serviço ou montagem de uma carta de vinhos. Através de prática e uma sequência de degustações com padrões de vinhos bem definidos o sommelier se forma com habilidade de julgamento sobre cada rótulo degustado.

Comprar melhor

Saber escolher os vinhos pelo que eles realmente valem é uma grande vantagem para valorizar as suas aquisições, com o entendimento das Denominações de Origem conhecemos as principais uvas de cada região e assim entender as características de cada vinho.

Ganhar cultura do vinho

Conhecer as principais regiões produtoras de vinhos do mundo, sendo apresentado por especialistas que frequentam constantemente essas regiões, com certificações de proficiência docente nas regiões, apresentando relações de locais a visitar, vinícolas e regiões que a cultura do vinho e gastronomia são referência no mundo.

Maiores informações:

@abs_ce - absceara@gmail.com - Telefone: 85 999272956/ 85 989044993





O que dizem os últimos alunos:

"Com certeza um dos melhores cursos do Brasil é o da ABS-Ce, pois tivemos aulas com grandes professores do Brasil todo, um curso muito amplo que valeu todo o esforço que eu fiz, sou do interior do Piauí uma cidade chamada Ilha Grande, assistia a todas as aulas on line e ia nos encontros presenciais a Fortaleza, que eram muito proveitosos para provar os grandes vinhos que eu não tinha acesso na minha região. Super indico o curso",

Alisson Campos (Sommelier - Ilha Grande - Piauí)

"Eu sempre tive vontade de fazer o curso de sommelier, depois de fazer um curso de Gastronomia e me encantava em relação aos vinhos e com a possibilidade de estudar a cultura dos países, a geografia, a história, quais uvas se adaptaram mais a eles. O curso da ABS-CE foi muito abrangente nisso, embora o curso não seja 100% presencial não deixa nada a desejar nesse quesito, pois temos plena condição de ter uma boa discussão sobre os assuntos, podemos rever aulas em outros momentos. Os professores são excelentes, o curso é muito interativo, fiquei muito satisfeita em relação a todo o conteúdo. Se aprende muito, em uma visão geral, o curso extrapolou e muito as minhas expectativas",

Linda Pedroza (Médica - Alagoas)

"Um curso completo do início ao fim, com vários professores renomados no Brasil e com experiência sobre os assuntos explanados. Pensei que não ia me adaptar ao modo híbrido, porém as aulas gravadas me ajudaram muito (quando não podia assistir em tempo real), e as presenciais com excelentes exemplares de vinhos fizeram com que a parte teórica e prática harmonizassem perfeitamente bem. Recomendo demais, vale super a pena",

Rolf Campos (Gerente loja World Wine - Fortaleza)