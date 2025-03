Peixes e vinhos: harmonizações essenciais

A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa no calendário cristão. Em um período em que muitos fazem dietas restritivas de carne vermelha, as principais refeições se baseiam em pratos à base de peixes, frutos do mar e uma herança dos portugueses: o bacalhau. Além dos peixes, a celebração da Páscoa traz o tradicional ovo de chocolate como uma indulgência doce. Para quem aprecia vinhos, escolher o rótulo certo para cada prato desse período pode elevar a experiência gastronômica.

A escolha do vinho certo para acompanhar a gastronomia da quaresma tem como base os vinhos brancos e rosés, que são os mais indicados, principalmente os brancos frescos e minerais, que acompanham bem peixes e frutos do mar. Já o bacalhau, um dos pratos mais icônicos do período, como os próprios portugueses dizem, "não é peixe, é bacalhau", pode ser acompanhado de brancos complexos a tintos elegantes (médio corpo), de acordo com o seu modo de preparo.

Enfim, para finalizar as refeições, os vinhos de sobremesa são ideais para harmonizar com chocolates. A seguir, exploramos as melhores combinações de vinhos para cada categoria de alimento tradicional da Quaresma.

Peixes e Frutos do Mar

Pratos leves como tilápia grelhada, salmão ao molho cítrico, camarões salteados e vieiras grelhadas pedem vinhos frescos, com acidez vibrante e boa mineralidade.

Sugestões de harmonização:

Peixes grelhados ou assados (tilápia, robalo, linguado) ou até o nosso conhecido Peixe à delícia, que leva notas adocicadas de banana ficam ótimos com Chardonnay sem madeira, como o Chablis Domaine William Fèvre (França), uma nota de mineralidade, maçã verde e muita refrescância.

William Fèvre Chablis AOC.

Salmão: para um salmão grelhado ou ao molho de maracujá, o Luis Pato Vinhas Velhas (Portugal) harmoniza bem pela untuosidade. É elaborado com as uvas Cerceal, Sercialinho e Bical, todas de vinhas velhas plantadas em encostas de solo arenoso.

Camarões e frutos do mar: Espumantes brut como o Vivente (Brasil), um pet-nat de Chardonnay com Pinot Noir de baixa intervenção produzido no Sul do Brasil, ajudam a realçar os sabores e limpam o paladar. Se forem preparados com alho e ervas, um Gewurztraminer alsaciano, com sua paleta de especiarias, combina maravilhosamente.

Bacalhau: Brancos Encorpados e Tintos Elegantes

O bacalhau é um dos pratos mais emblemáticos da Semana Santa, com preparações variadas, como Bacalhau à Brás, à Lagareiro, Gomes de Sá e um bastante apreciado, o Bacalhau com natas (como o creme de leite é chamado em Portugal). O desafio na harmonização está na untuosidade do prato e no toque salgado do peixe, que tem textura bastante intensa, aceitando inclusive vinhos tintos.

Bacalhau à Lagareiro (assado com batatas e azeite): Esse prato intenso pede um branco encorpado, como um Douro Branco Reserva da Niepoort (Portugal), ou um tinto elegante e frutado, como o Quinta do Crasto Douro (Portugal).

Um blend de mais de 30 castas tradicionais portuguesas, um vinho clássico que tem notas de frutos vermelhos e perfil evoluindo para especiarias e tostado. Na boca, um início elegante evoluindo para um vinho de grande solidez, composto por taninos de textura aveludada.

Bacalhau com natas: Prato cremoso e untuoso, pede um vinho com corpo, mas não pode ter tanino, não pode ter dureza que os tintos têm, por isso harmoniza sempre com um Chardonnay barricado, ou também um grande Alvarinho, que traz estrutura suficiente para equilibrar o prato, para esse prato eu recomendo um uruguaio, da Bodega Garzon (foto).

Uma uva espanhola que se adaptou perfeitamente em Maldonado no Uruguai e a Garzon produz em um vinhedo único. O vinho tem notas de frutas cítricas, como lima, frutas tropicais, como abacaxis, maçãs verdes, a boca é complexa e cremosa com bastante acidez para

