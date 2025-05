Com vinho, com afeto

Foto: Igor Ribeiro/Divulgação Bistrot Muá Tuá terá almoço especial de Dia das Mães

Se tem uma coisa que mãe gosta é de vinho! E para quem deixou para a última hora ou quer complementar o presente do Dia das Mães, a praticidade de escolher, indo na loja buscar ou até receber em casa, em pouquíssimo tempo, faz tudo parecer muito mais prático.

Além de que o vinho dá oportunidade de partilhar momentos, de relembrar uma viagem ou até programar uma próxima, harmonizando a conversa com aquelas comidinhas que sempre temos quando estamos na casa de mãe. Para quem amamos, na coluna de hoje vamos apresentar algumas opções de presentes para esse Dia das Mães. Com certeza elas vão amar!

Wine Fortaleza

Já pensou em receber em poucos minutos um vinho na sua casa? Pois um grande diferencial da Wine Fortaleza é essa praticidade, em compras pelo aplicativo da Wine você tem a opção de entrega rápida e sem taxas. Várias opções de kits com taças e até 60% de desconto em alguns rótulos. E ainda estão lançando uma promoção de zero imposto, vale muito a pena conferir.

Espumante Louis Bouillot Rosé Brut

Um espumante da Bourgogne, produzido com as castas Gamay, Pinot Noir e Merlot, com aroma de frutas vermelhas frescas, com um toque sutil de levedura, absolutamente particular do processo de produção e um paladar frutado, sedoso, versátil, refrescante e com boa presença em boca, o espumante Louis Bouillot Perle Noire Rosé Brut é um dos melhores espumantes franceses em termos de custo benefício.

Vinho e Ponto

Um wine bar que promove jantares ao som de piano aos sábados no jantar, então para quem quiser evitar os aglomerados do domingo, adiantar a comemoração é uma excelente opção ao som de Felipe Adjafre, grande musicista cearense que sempre está por lá. Além de ter em portfólio uma diversidade de vinhos do mundo para sua escolha, que certamente irá surpreender a sua mãe.

Domaine Zinck Riesling 'Portrait'

Para os amantes da Riesling, uma casta que combina perfeitamente com a gastronomia do mar, com pratos orientais ou simplesmente a sua contemplação, esse vinho é produzido com uvas de cultivo de forma orgânica e biodinâmica nas encostas de Eguisheim, revelando aromas cítricos vibrantes e estrutura bem definida. Fermentação em tanques de aço inoxidável preserva sua frescura e pureza.

EZ Encruzilhada Pinot Noir

Um grande produtor nacional do Rio Grande do Sul, Cooperativa Nova Aliança, produz esse vinho tinto delicado, com uvas da Campanha gaúcha, o EZ tem uma coloração rubi e um nariz que apresenta aromas de framboesa e morangos em calda e leve nora de tostado da passagem por 6 meses em barrica. Em boca, é frutado com taninos macios e acidez média.

World Wine

Para quem já vai ao Shopping Riomar Fortaleza, na loja da World Wine há ótimas oportunidades, dos principais países produtores, inclusive com descontos progressivos para aproveitar e presentear a mãe dos seus filhos, sua mãe, sua avó, enfim.

O mundo ao seu dispor em uma loja muito completa e que conta inclusive com o melhor portfólio de vinhos franceses do Brasil. Para o Dia das Mães, a importadora estará com descontos a partir de 15% até 35% para as compras a partir de 6 garrafas e podem ser de vinhos variados, a oportunidade de reforçar a adega para o resto do mês.

Dentre tantos rótulos, um que me chama bastante atenção é um branco argentino, da Bodega Otrônia da Patagônia, extremo sul de produção de vinhos no hemisfério sul.

Otronia 45º Rugientes - corte de blancas

Diretamente da patagônia argentina, um branco super refrescante, aromático mas com corpo, um dos melhores brancos argentinos que eu já provei para o seu perfil.

Um blend de Chardonnay, Gewurztraminer, Pinot Gris e Riesling, onde cada casta é fermentada separadamente e, depois de feito o corte, ele é envelhecido em foudres de carvalho para adquirir mais complexidade e equilíbrio entre as castas, com notas primárias florais, depois uma camada de fruta de polpa branca, ele chega depois com uma acidez fascinante e uma mineralidade muito bacana, excelente para pescados e queijos em geral.

Muá Tuá Bistrot

Em um charmoso bistrot, a oportunidade de um almoço especial em que tem uma ótima carta de vinhos, além dos convencionais, contam com vinhos de pequenos produtores brasileiros, com mínima intervenção em um menu mais que especial.

No domingo, Dia das Mães, a grande chef de cozinha Georgia Santiago vai abrir para um evento. "Eu irei fazer o almoço com pratos que lembram minha mãe, comidas que ela gostava. Eu perdi minha mãe em 2016, nada mais justo que nesse dia fazer pra ela essa homenagem".

Um pequeno menu com entrada, prato principal e sobremesa possibilitará escolher pela sequência inteira ou somente cada prato. O cardápio habitual do restaurante também estará disponível. Para reservas, entrar em contato com o bistrot. Nesse dia, todas as mães que vierem ao almoço ganharão uma taça de espumante como "welcome drink".

Lazy Wine - Cabernet Franc

Vinho Tinto Natural do produtor Lazy Winemaker. Uma Safra de 2021 de Uva Cabernet Franc, produzida no Chile, na região do Curicó. Colheita manual, decantação por 24 horas e fermentação com leveduras indígenas em tanque de inox durante 25 dias, não filtrado e sem adição de sulfitos, passa por uma crianza sobre as lias em inox até o engarrafamento. Aromas de framboesas esmagadas, mirtilos frescos, terra, toque floral, folhas de limão e ervas. Corpo leve a médio e com taninos suaves. Levemente turvo.





Vinho e Ponto

Onde: r. Eduardo Garcia,

192 - Aldeota

Quando: de segunda a quinta-feira, das 10h às 22h30min, e de sexta-feira a sábado, das 10h às 23h. Domingo, especial Dia das Mães, o estabelecimento estará fechado.

Mais informações: no número (85) 98198-2100

Muá Tuá Bistrot

Onde: r. Torres Câmara, 600 - Casa 21 - Aldeota

Quando: segunda, quinta, sexta-feira e sábado, das 18h às 23h. Na terça, quarta-feira e domingo, data especial Dia das Mães, o estabelecimento estará fechado

Mais informações:

(85) 98669-0963

Wine Fortaleza

Onde: av. Santos Dumont 2813

Quando: de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h. No domingo, especial Dia das Mães, o estabelecimento estará fechado

Mais informações: (85) 99116-7073

World Wine RioMar Fortaleza

Onde: r. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Quando: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. No domingo, especial Dia das Mães, o horário de funcionamento é das 13h às 21h (podendo sofrer alterações)

Mais informações: (85) 3512-0200