Um poder sobrenatural

Há um clamor dentro dos corações humanos por uma conexão com o sobrenatural. Uma necessidade inata de se relacionar com algo maior, que traga solução para as perguntas não tão facilmente respondidas. Na história recente, presenciamos alguns movimentos que resultaram em uma onda de transformação social.

No Século XVI, vivemos a Reforma Protestante, abrangendo inicialmente a Alemanha, Suíça e Inglaterra, proclamando um retorno às Escrituras Sagradas como maior autoridade, regra de fé e prática. Nesse grande avivamento, ficou evidenciada a salvação pela graça de Cristo e a liberdade religiosa.

Na primeira metade do século XVIII, a Inglaterra e as colônias americanas experimentaram um novo encontro coletivo com o sobrenatural. Um grande sentimento de arrependimento e separação das coisas fúteis do dia a dia, resultando na abolição dos escravos americanos.

Um novo avivamento veio no País de Gales em 1904. Centenas de jovens buscando a Deus, os bares ficaram vazios e o número de crimes despencou.

Em 1906 foi a vez da Califórnia experimentar o poder do Eterno. Ficou na história como "Avivamento da Rua Azusa". Dele, inicia-se o movimento das igrejas pentecostais.

A Escócia viveu a manifestação do sobrenatural em 1949, iniciada por mulheres que clamavam a Deus. Famílias inteiras foram impactadas e transformadas.

Na Ásia, depois de 36 anos de guerra com o Japão e 3 anos de guerra com a Coreia do Norte, nasce o grande avivamento na Coreia do Sul. Uma explosão de amor, carinho e cuidado que resultou na reconstrução do país, tirando-o do incômodo título de quarto país mais pobre do mundo, para a décima economia mundial.

Já no Canadá, esse mover do Espírito Santo ficou conhecido como "A Benção de Toronto", em 1994, influenciando fortemente toda a América.

E no Brasil, será que não estamos precisando, urgentemente, de um genuíno avivamento? Ver os cristãos buscarem a Deus de todo o coração, para que a nossa pátria seja livre do narcotráfico, dos corruptos, da violência, de uma inflação terrível (maquiada pelas autoridades para enganar os mais simples).

Oro a Deus para que os homens e as mulheres de bom coração que vivem no Brasil, propaguem aos quatro cantos da nossa nação a necessidade de vivermos a experiência coletiva do poder sobrenatural do nosso Deus, o Deus de Israel, a Trindade Santa.