Foto: João Filho Tavares BRASIL, 12-12-2024 Ato ecumênico no O POVO (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

MungRecebi um telefonema do amigo Sabino dizendo: Reverendo, o senhor pode participar de uma reunião amanhã a tarde aqui no Jornal o POVO? Mesmo sem saber ao certo o objetivo do encontro, aceitei prontamente.

Na tarde do dia seguinte, cheguei ao Jornal no horário marcado e me conduziram à sala da presidência. Demócrito Dummar e sua esposa Lúcia, estavam ladeados de vários colaboradores e de um Padre que se tornou um grande amigo, Pe. Brendan Coleman McDonald. Soube então do que se tratava: os 70 anos do Jornal o POVO.

Como a família do Jornal está sempre antenada com o novo, decidiram fazer uma Celebração Ecumênica na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Iniciamos ouvindo ideias gerais e logo propus compormos um núcleo menor de trabalho que apresentaria suas propostas em cinco dias.

Nossa segunda reunião se deu na sede da CNBB Nordeste, onde fui muito bem recebido. Desenhamos uma celebração com a participação do Arcebispo Dom Cláudio Hummes, outros Padres e Pastores representativos do nosso Ceará, a Orquestra Eleazar de Carvalho, corais e o envolvimentos de pessoas que marcaram a vida e a história do Jornal o Povo.

Foi uma noite linda, inspiradora, de rara beleza e harmonia, realizando oficialmente, e, pela primeira vez na cidade, uma celebração onde os diferentes não eram inimigos ou concorrentes, mas pela graça e pelo amor do Eterno, estavam juntos celebrando e escrevendo a história.

Há vinte e quatro anos tenho o privilégio de caminhar com a família O POVO, em cada Natal, dia das mães, aniversário do Grupo de Comunicação O POVO. Próximo mês de janeiro será o meu Jubileu de Prata de amor e carinho. Vivenciamos momentos de vitória, celebração, grandes conquistas, mas, também, choramos juntos com os corações e mãos dadas, cantando “Ao Pé da Cruz” a uma só voz, agradecendo pelo amor, pelo companheirismo e por vivemos o acolhimento do diferente em cada nova estação.

Eis a nossa canção:

“Meu Jesus, maravilhoso és minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem eu continuo olhando para Ti. Pois sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo no Teu coração, oh, dá-me forças pra continuar guardando a promessa em oração. Firme, oh, Deus está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti Senhor misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder, maravilhoso és, maravilhoso és pra mim”.