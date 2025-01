A Bíblia nos afirma que Deus é bom o tempo todo, mas essa verdade pode ser difícil de aceitar para muitos. Para algumas pessoas, ela parece contraditória diante das dores, sofrimentos e injustiças que vivenciam no dia a dia.

Uma mulher grávida perde o tão esperado filho nos primeiros meses de gestação; um jovem, que entrou na universidade e se tornou a esperança de um futuro melhor para a sua família, tem sua vida interrompida por uma bala perdida, sepultando seus sonhos e projetos; um cônjuge, que se dedicou com afinco ao casamento, é traído e abandonado no meio da jornada; pessoas que, todos os dias, lutam para sobreviver, sem comida e sem perspectivas de um futuro promissor.

Como, então, continuar afirmando que Deus é bom? Talvez essas pessoas tenham razão ao questionar a bondade de Deus. É como se Ele tivesse abandonado o planeta à sua própria sorte.

No entanto, a Escritura Sagrada nos lembra: “Os céus são os céus do Senhor; mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens”. Esse texto pode nos ajudar a responder algumas questões. Ora, se nós, como humanos, restringimos as oportunidades de emprego e renda, negamos aos nossos filhos o acesso a uma educação de qualidade, investimos nosso tempo em conteúdos que destroem a família e não cuidamos do planeta, que é a nossa casa, a culpa não é de Deus, mas nossa. Colhemos o que plantamos.

Muitas vezes, enfrentamos dores que não compreendemos no momento, mas que, no futuro, perceberemos que isso faz parte da bondade de Deus. Ele usará nossas vidas para transformar a realidade de outras pessoas que passarão pelo que vivemos e, assim, estaremos preparados para ajudar, contribuir e solucionar.

Deus espera que você e eu nos submetamos à Sua doce vontade, que é “boa, perfeita e agradável” para todos aqueles que se rendem ao Seu grande amor. Aliás, amor é a definição de Deus, misericórdia, a Sua especialidade, fidelidade, Sua maneira de agir, e acolhimento, Sua alegria.

Ele nunca muda e é sempre bom. Deus é bom o tempo todo, e, mesmo que eu ainda discorde dessa afirmação, isso não altera a essência de Deus. Ele foi, é e sempre será bom. Quando conseguirmos sair da nossa dimensão limitada, veremos que Ele é, verdadeiramente, “O Único e Verdadeiro Deus”.