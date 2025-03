Gerando mortes

Foto: Divulgação Kremlin O presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a outros líderes dos Brics ao comentar a proposta de cessar-fogo no conflito com a Ucrânia

É impressionante que, em pleno século XXI, ainda tenhamos de falar sobre o desejo incontrolável de alguns indivíduos e grupos em promover a morte.

Em algumas nações, cristãos são perseguidos por professarem sua fé. Perdem seus bens, são separados de suas famílias, forçados a viver em campos de "reeducação" e, se persistirem em sua crença, são exterminados.

Pelo menos duas vertentes do pensamento humano ainda agem conforme esse modus operandi: os radicais islâmicos e os radicais comunistas. Eles discriminam com base na fé e na diferença, impondo uma visão de sociedade que serve como única referência para suas ideologias.

O que pensar sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia? Centenas de soldados morrem todos os dias, obrigados a entrar em um verdadeiro moedor de carne humana, onde as motivações parecem não ter fundamento.

Hoje também existe outro tipo de holocausto: o desequilíbrio nas contas públicas, que provoca a alta da inflação e o descrédito dos investidores internacionais. Quem investiria em um país que não é capaz de gerir bem sua economia?

Parcelar as compras do supermercado e não conseguir honrar os pagamentos básicos de uma família é uma forma de morte.

A insegurança jurídica, a quebra de confiança, as mentiras e as narrativas distorcidas têm destruído a confiança da maior parte da comunidade internacional no Brasil.

Todo ano, no Brasil, um milhão e meio de nossos compatriotas deixam de respirar. Desses, cerca de trinta e oito pessoas abandonam a luta e põem fim à própria vida a cada dia. Além disso, ainda contabilizamos mais de dois mil e quinhentos abortos realizados no SUS, tendo o estupro como causa.

Precisamos nos posicionar a favor da vida, pois somos responsáveis pelo tempo que passamos neste planeta. Não podemos ficar em silêncio diante da dor e da perseguição que nossos irmãos estão enfrentando.

Radicais islâmicos e comunistas perseguem e matam cristãos, enquanto um desgoverno persegue e mata uma nação. Destrói sonhos com lojas fechadas, apaga o brilho do empreendedorismo, desmotiva o crescimento e enterra o futuro.

Vamos, juntos, gerar vida, amor, carinho, aceitação, paciência, prudência, honestidade e uma gestão competente de tudo o que cair em nossas mãos.