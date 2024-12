O artesanato caririense e a criatividade de um presépio sustentável

Foto: Divulgação Fabiana Arrais, economista

O período que antecede o Natal é cultuado por muitos como sendo o tempo em que é preciso sensibilizar/despertar o outro. Nisso as ornamentações (símbolos que retratam o nascimento de Cristo) espalham-se pelas praças, corredores de shoppings, estabelecimentos públicos e privados, como se estivessem ali para resgatar a nossa memória o que é verdadeiramente importante para cultivarmos na vida.

Na Região Metropolitana do Cariri percebe-se que "algumas" coisas ditas importantes da vida como o meio ambiente, e a sua preservação estão em destaque. E, isso reflete na substituição de ornamentações natalinas glamorosas e artificiais, por artesanatos sustentáveis, com a utilização de matérias-primas mais conscientes e benéficas para o meio ambiente, como por exemplo: a madeira, o barro, a cabaça, a palha de milho e de carnaúba, a seda do buriti e a casca do coco seco, transformaram-se em presépio, figuras da sagrada família e reis magos.

O investimento em ornamentações natalinas utilizando artesanatos sustentáveis é economicamente viável, pois há redução de custos, sem impactar na qualidade visual; além de promover a geração de renda para esses empreendedores, e também perpetuar a cultura dos Kariris, já que o protagonismo desses artistas, seus espaços e suas artes encontram-se por toda a Região, sendo Juazeiro do Norte o berço.

O Centro de Cultura Popular Mestre Noza e a Central de Artesanato do Ceará - CeArt, são espaços em que os turistas e a população caririense pode conhecer as artes e os artistas locais. Especialmente no Centro Mestre Noza, as artesãs e os artesãos produzem suas peças num ateliê ao ar livre, encantando a todos com suas habilidades.

É importante esclarecer que além das habilidades desses artistas caririenses para construírem um ambiente natalino sustentável, deve existir por parte dos consumidores (cidadãos, organizações privadas e poder público) a responsabilidade socioambiental na condução de práticas cotidianas sustentáveis.

Feliz Natal para todos! Não esqueçamos que O Cristo encontrou aconchego numa simples e extraordinária manjedoura.