Polo Calçadista do Cariri na rota do mercado nacional

O primeiro trimestre do ano de 2025 trouxe excelentes notícias para os empreendedores do setor calçadista da Região Metropolitana do Cariri (RMC), pois novos investidores chegaram à região impulsionados pela contribuição do Polo Calçadista local para a economia cearense.

O Ceará — ao longo dos anos — tem ampliado o parque fabril estruturando-o, estrategicamente, em função das regiões metropolitanas, a fim de que haja empregabilidade para os cearenses, ao mesmo tempo em que promove expectativas de crescimento e desenvolvimento da economia interna.

Atualmente o Estado é o maior em produção do Nordeste, e o segundo maior do Brasil. Caracterizado por um polo de produto manufaturado de borracha e plástico, um em cada quatro pares de sapatos fabricados no país provém do Ceará (Abicalçados, 2024).

As cidades de Brejo Santo e Juazeiro do Norte (expoente da RMC) já possuem indústrias calçadistas que ao gerarem empregos fomentam a melhoria considerável na renda, impulsionando a transformação das atividades econômicas. Recentemente a cidade de Crato recebeu investimento público em isenção fiscal para a construção de uma nova indústria calçadista.

O Polo Calçadista do Cariri é um atrativo para investimentos privados, pois com características peculiares que vão desde a preferência na produção de calçados para o gênero feminino; a valorização do trabalho do artesão com peças de couro; a autossuficiência na oferta de mão de obra; a formação profissionalizante em técnico indústrial, e ensino superior em Química, Design Gráfico e Moda; demanda doméstica elevada; posição geográfica que favorece a oferta de calçados para o mercado interestadual (Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba).

Dados da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece, 2023) reconhece nas unidades produtivas caririense "(...) um enraizamento do setor na localidade possibilitando novos rearranjos produtivos", corroborando para a sobrevivência e diversificação das indústrias calçadistas de pequeno, médio e grande porte.

O fortalecimento deste setor na RMC alavanca o PIB industrial, e reduz o abismo da concorrência com produtos asiáticos. Momento bairrismo: no mês de maio os empreendedores do setor calçadista do Cariri irão participar da BFSHOW-2025, principal feira de calçados da América Latina.