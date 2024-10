Mundo em chamas

O mundo está pegando fogo, o planeta endoidou. Seus habitantes resolveram desafiar a natureza e esta, mãe generosa, mas, como toda mulher na hora da vingança, está distribuindo patadas no mesmo tom dos maus tratos ultimamente por ela recebidos. Se há pouco tempo o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água agora é o Pantanal e a Amazônia que ardem sem parar. Claro, tudo culpa de certos segmentos sociais na sua devoção desmedida ao deus dinheiro e na sua eterna teimosia em relação à ciência. Além disso, a polarização ideológica incendeia corações e mentes numa das eleições mais chinfrins da política brasileira de que se tem notícia. Escrevendo na sexta-feira, não sei que bicho vai dar no domingo (ontem). Espero que Fortaleza ache uma forma de escapar.

Mas não é só em Pindorama que as labaredas tomam conta do cenário. Hoje faz um ano que o Hamas chamou a extrema-direita israelense para o ringue. O resultado dessa desigual briga de primos todos sabemos: cidades destruídas, mulheres e crianças mortas, fome e desabrigo generalizados, perspectiva de futuro nenhuma. A última do primeiro-ministro de Israel foi considerar António Guterres, secretário-geral da ONU, persona non grata e, portanto, impedido de pisar no solo de Aretz. Cada vez mais isolado dentro e fora do seu país, Bibi entende que a guerra é a única maneira de permanecer no poder, mesmo à custa de tantas vidas humanas. Por trás, como sempre, os EUA, cujas empresas sonham com a reconstrução dos países. Aliás, e quanto à luta Kamala x Trump?

Nada de novo no front Rússia x Ucrânia. Perto de completar três anos, o conflito não apresenta solução à vista. Mísseis para lá e para cá, drones de cada lado atacando e matando gente indefesa. Ódio e antigos ressentimentos de uma parte, oportunismo descarado de outra. Seria muita ingenuidade esperar que a Velha Sarmatia aceitasse sem reclamar que a OTAN colocasse uma cabeça de ponte em terras ucranianas para lançar foguetes no território russo. Será que os EUA receberiam com simpatia a proposta da Rússia de colocar um aparato bélico no México? Aliás, não foi algo assim que gerou a invasão da Baía dos Porcos e o boicote à Cuba? Nesta hora, conhecer um pouquinho de História é fundamental para se precaver de narrativas pantanosas. De fake news já basta.

Na Venezuela, Nicolás Maduro, que de ponderado não tem nada, empurra com a barriga do tempo o placar sem comprovação oficial que lhe estendeu o mandato. Por incrível que pareça, os que querem tirá-lo do poder são ainda piores, pois de olhos postos nas negociatas ligadas ao petróleo com o aval do Tio Sam. Por falar nisso, como esse velhinho gosta de conspirar e de se meter na vida dos outros, não? Lula, mesmo tropeçando às vezes, teve a coragem de ser o primeiro a denunciar as falácias e os genocídios praticados por essa turma enquanto reposiciona positivamente o Brasil na cena mundial. Fazia esse discurso geopolítico no Bar do Vicente quando um colega de copo e de cruz falou: "Tô nem aí, brother. Tô preocupado é com o jogo do Ceará na segunda...".