Sua majestade, o cobogó

"Cobogó é coisa de pobre!", bradou-me certa feita um colega e amigo de forma tão categórica que quase perdia de mim esta última condição. Na ocasião, amante dos materiais construtivos como todo arquiteto que se preza, lembrei-me da célebre frase de Louis Khan: "O que quer ser um tijolo?". Certamente, o preconceito não deve ser a argamassa da construção. Todo material é digno e sua utilização numa obra adequa-se à sua essência e às suas possibilidades. Há beleza e funcionalidade tanto numa parede maciça de tijolo cru quanto numa extensa pele de vidro. São tecnologias diferentes que às vezes se completam, num diálogo fascinante entre o singelo e o complexo. Ah, se todos fossem simples e úteis como você, cobogó, o mundo seria muito melhor, sem frescura...

Como tudo o que nos envolve, este item de obra, arquitetura e design tem uma história. De origem recifense, o cobogó foi criado em 1929 por um grupo de engenheiros, o português Amadeu Oliveira Coimbra, o alemão Ernst August Boeckmann e o brasileiro Antônio de Góis, que denominaram a novíssima peça juntando as primeiras sílabas dos seus sobrenomes. Lúcio Costa, o tal, difundiu-o em suas obras modernistas como a releitura de uma herança da cultura árabe, presente desde sempre na arquitetura colonial portuguesa. De uso popular, atende também por combogó e elemento vazado, expressão esta talvez mais adequada aos defuntos encontrados varados de balas nos cafundós. Conheci-o nos corredores da Escola de Arquitetura da UFC. Sim, foi paixão à primeira vista.

Espalhado por todo o Brasil, o cobogó é versátil: deixa passar o vento, apara o sol criando belos jogos de luz e sombra, garante a exaustão do ar quente e preserva a intimidade dos interiores, "livrando a mulher do que a rua pudesse oferecer...", tal como dizia poeticamente Armando de Hollanda, saudoso dos velhos muxarabis de Olinda. Inicialmente executados em cerâmica por extrusão industrial, com ingênuos desenhos florais e geométricos, os cobogós atuais são feitos de materiais diversos, até de porcelana e resina plástica, com projetos elaborados por designers e produzidos através de máquinas comandadas por computador. No começo, restrito aos banheiros e áreas de serviço das casas populares, o cobogó, metido, ganha hoje espaço nas mansões e nas exposições.

Portanto, foi com alegria e alívio que, passando pela Av. Pessoa Anta, na Praia de Iracema (que parece recobrar a antiga vitalidade), deparei com a fachada da Casa Cor Ceará 2024. Um véu cerâmico, perfurado e serpenteante, muito bem construído, sugerindo aos olhos arranjos plásticos os mais variados, chama a atenção do mais desavisado passante. "Quero ver quem ainda terá a coragem de dizer que cobogó é coisa de pobre...", pensei de mim para comigo. Se de dia a renda vermelha filtra e traduz os raios de sol em arte, à noite o pano coleante inteiro transforma-se numa gigantesca luminária via efeitos luminotécnicos. Há uma grande lição nisso tudo: É preciso conhecer os materiais, o que nos podem dar. Na trama esplêndida da arquitetura, o tradicional e o moderno irmanam-se.