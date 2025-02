Carnaval da esperança

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO Charanga do Tio Marcão Lindão abriu pré-Carnaval no Passeio Público neste domingo, 14

À memória de Juca do Balaio

O Carnaval está batendo na porta, tal como fará um dia (espero) a PF com o bozo. Folião há muito aposentado das lides carnavalescas, vejo o tríduo momino como o momento em que o sujeito e a sujeita se fantasiam para se desfantasiarem, serem exatamente o que são ou o que almejam ser. Antes, o Pré-Carnaval já dá o ar da graça em Fort City nos mais variados bairros desta, o que é salutar por revelar a diversidade da nossa pagodeira. Seja nos cantos chiques, nos remediados ou nos arrabaldes, a folia da terra de Alencar prima pela molecagem, talvez o seu maior patrimônio. Como gosto de dizer, quem fica em casa não vê as coisas acontecerem. Em bom cearencês, a ruma de marmota que a negrada já está fazendo é de morrer de se abrir. Pé na rua e perigas ver...

Este ano, as cenas políticas nacional e internacional certamente serão a bola da vez, já que há muitos assuntos que dão para rir e para chorar, o que poderia ser mote para os nossos blocos e escolas de samba. O inominável presidente norte-americano e sua empáfia imperial com certeza serviriam de inspiração para mil alegorias. O bufão que quer anexar o Canadá, a Groenlândia e o México. O canalha cínico que patina sobre o sangue de Gaza para transformá-la em uma Riviera. O safado que abraça seu colega assassino e genocida netanyahu. O pavão sem cor e seus biltres financiadores bezos, musk e zuckerberg. Outros carros poderiam ser devotados aos neonazistas europeus, à pendenga putin x zelensky, à intrometida e interesseira otan e ao pierrô Guterres. Respeite a festa.

Todavia, não esqueçamos do cenário brazuca. Os dois tuxauas do Senado e da Câmara de mãos dadas com o presidente Lula e com as outras o apunhalando pelas costas. O novo e engomadinho manda-chuva da Câmara se fazendo de doido em relação ao 08/01/2023, trilhando o mesmo caminho chantagista do seu antecessor. A guerra de bonés evidenciando a dificuldade de comunicação do governo federal, o pedido falso dos reacionários por comida mais barata, esquecendo-se de que recentemente colocaram o povo na fila do osso dos açougues e votaram contrariamente ao imposto zero da cesta básica e os ressentidos de sempre mandando os vagabundos trabalhar. O ridículo regabofe do PGR (cadê a denúncia, cara?) com a choldra bolsonarista. Menu de responsa.

Mas, como o maracatu fortalezense só existe por estas bandas, a paisagem local é inspiradora. O bando de drones borrifando agrotóxico sobre o público e os passistas da Domingos Olímpio seria um dos maiores espetáculos da Terra. O tal vereador direitista bigodudo maltratando um porco aos berros seria sucesso total. O candidato a prefeito derrotado dando aulas de depilação íntima, outra sensação. A fome de poder e de cargos de um certo ministro levantaria risos da multidão. O ex-prefeito de roupa amarela e óculos Juliette receberia ovações. O capitão amotinado e seus novos seguidores seriam motivo de gargalhadas para o populacho. É só isso mesmo. Redijo mentalmente estas despretensiosas mal-traçadas no pré do Raimundo do Queijo ouvindo o Bloco das Sardinhas. Evoé!