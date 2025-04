Tititi no funeral

Foto: ISABELLA BONOTTO/AFP Líderes mundiais presentes no funeral do papa Francisco, na praça de São Pedro, em Roma

Pô, não empurra, companheiro! Tá pensando que é o Trump? Pardon, monsieur président, é a vontade de chegar perto do caixão do Papa. Desculpe aí, Macron, não tinha visto você. Quem é aquela loura de olhos verdes ali? É a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Bonita, não? Muito. Ei, que história é essa de ficar olhando para aquela italiana loura à força? Que é isso, minha querida, estava só conversando com o Macron aqui. Bien sûr, madame. Lá vem o Olaf Scholz. Semblante triste, não? Liseira, meu caro. Você também deve estar passando por isso. Não tem dinheiro que chegue para bancar a Ucrânia e as doidices do palhacinho. Não fale assim, monsieur président. Falo, ora se não. Que grande papa o Francisco foi, não? Melhor do que aquele capelão da Otan, o João Paulo II. Cuidado com o que diz, pois o pessoal da Otan está atrás da gente. Que se lasquem. Vamos abrir espaço para o Marcelo de Portugal. Bom dia, gajos, Ora, pois, pois, se não é o Lula. Diga aí, presidente, depois daqui vamos ali tomar um trago. Trouxe uma purinha de Minas para o amigo. Muito agradecido. Estás a ver os cardeais? Estão, como se diz na vossa terra, como tico-ticos no fubá. Em todo canto se faz política, Marcelo. Como será a eleição? Certamente não por urna eletrônica. Aliás, quem aprovaria a cédula em papel seria o meu antecessor, mas hoje ele se encontra na UTI. UTI?! Mas o vi em uma live dia desses! Transformaram o setor de cuidados intensivos num chiqueiro, mesmo ele estando com o intestino preso. Sensato, o intestino dele, já anuncia o veredito do seu dono. Muito boa essa, Marcelo. O Putin vem? Só se for para ir ao xilindró. O Netanyahu vem? Vem nada, não tem coragem, se viesse seria escorraçado pela multidão. E o Xi Jinping? Pequim, como sempre, está em silêncio. O Stamer da Inglaterra está ali. Não tem o menor charme, que falta faz a Elizabeth II. Putz, lá vem o Milei. Muchas gracias, muchachos. Que puto calor, carajo! Ei, cara, para de falar palavrão. Isso aqui é um funeral, não é a casa da senhora sua mãe não! Digo lo que quiero y cuando quiero, macaquito! Vou dar uma bifa nesse sujeito! Calma, gajos, estamos em meio às pompas fúnebres de alguém muito importante. Agora quebrou dentro. Lá vem o Trump com a sua Malvina Cruela e o seu cachorrinho ucraniano a tiracolo. Hello, friends, glad to meet you. Sad event, sad event. Já que estou aqui, vou aproveitar para taxar o Vaticano também. Qual a taxa, Musk? Lá vem o antídoto, Macron e Marcelo, a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Escuché lo que dijiste, cabrón. Não tememos você nem esse seu Tesla de ferro. Guterres, é bom você ir lá apartar os dois, senão começa a terceira guerra mundial. Desculpe, Lula, mas estou mais sem moral do que cachorro capado. O caixão vai descer ao túmulo! Que Francisco se apiede de todos nós! Quem será o próximo Papa? Qual será o seu perfil? Isso aí só Deus sabe. Aguardemos a fumacinha branca da Capela Sistina. Baby, sou a mulher mais bem vestida nesta festa. Honey, isso aqui não é uma festa, mas você está ok. Adeus, Francisco, rezemos todos nós pela paz mundial!