A universidade e a necessária insubmissão

Há poucos meses, recebi do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Carlos Kleber Nascimento de Oliveira, e da Magnífica Vice-Reitora, Profa. Dra. Socorro Vieira, o honroso título de Doutor Honoris Causa, o qual me foi concedido pela Universidade Regional do Cariri - Urca, sendo saudado pelo querido amigo Prof. Dr. José Patrício Pereira Melo. Lembrei, na ocasião, do pioneirismo dessa instituição, impulsionada por uma sinergia diferenciada e transformadora, que a caracteriza tão bem. A região do Cariri cearense é marcada pela força e a diversidade cultural e artística, historicamente espaço de resistência e de insubmissão. Não podemos ter dúvidas: estes são seus maiores tesouros.

Nesse momento histórico, talvez mais do que nunca, a Universidade, como instituição de altos saberes, para além da ciência e das técnicas, precisa da cultura e das artes, da ousadia e da insubmissão, diante das intrincadas ameaças e indicadores destrutivos da democracia, da paz e da vida em escala global.

O Prof. Dr. José Paiva Silva, meu orientador de doutorado e supervisor de pós-doutorado, ex-diretor da Escola de Belas Artes da Universidade do Porto, ativo militante nas lutas pela independência dos países da África e pela queda da Ditadura de Salazar, com um trabalho acadêmico voltado à aproximação e aos intercâmbios de pensadores e artistas decoloniais com a África e os quilombolas do Nordeste do Brasil, nos adverte sabiamente: "Sabemos bem o quanto custa materializar a diferença e ousar a desobediência."

Não são poucos os pensadores que anunciam, há tempos, o fracasso da civilização ocidental e a imensa destrutividade que o pensamento capitalista neoliberal hegemônico impôs aos distintos povos e ao planeta. É preciso a desobediência e o repúdio claro ao horror que se naturaliza, pouco a pouco, em face de políticas ascendentes de destruição social e ecológica. A Universidade é algo maior do que ser matriz de produção de cientistas e técnicos servis para ambições segregacionistas e negócios espúrios do capitalismo brutal.

Parafraseando Gramsci, que viveu um tempo de grandes horrores, eu diria que a grande noite agoniza; daí todos os sintomas mórbidos da crise civilizatória em curso, mas ainda não temos um sol para pôr em seu lugar. Precisamos urgentemente dessa luz, de uma esperança resistente e de uma renovada e criativa utopia, que pode muito bem advir da Universidade, em sua busca necessária por um novo espaço de atuação e significação.