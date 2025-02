De Freitas - Uma trajetória admirável

De Freitas, compositor, maestro, multi-instrumentista, luthier e produtor cultural, tem uma trajetória de grande destaque, marcada pela preocupação social, cultural e artística, na valorização e apoio aos mestres e mestras das artes populares do Cariri Cearense. Formado em Fortaleza, De Freitas, ao entrar em contato com a obra de Cego Oliveira, resolveu fazer uma visita de estudos ao Juazeiro do Norte. Essa viagem transformou sua vida e definiu sua trajetória pessoal e artística.

Fascinado pela riqueza e a diversidade da música da região (reisados, rodas de cocos, rituais de pajelança, cantorias, bandas de pífanos, grupo de penitentes, romeiros cantando benditos etc.), tomou a decisão de estabelecer residência no Cariri, ensejando continuar suas pesquisas e tornar-se educador popular. Foi muito bem aceito e, reconhecido pelo povo, em pouco tempo, foi consagrado como um Mestre, com a mesma grandeza de um Patativa, Oliveira, Noza ou Aldenir.

De Freitas desenvolveu o seu "projeto romeiro" em profundo diálogo com a cultura musical e artística caririense, compreendendo suas origens mais distantes, seculares e multiétnicas. Em vez de apenas reproduzir, em sua escola, os modos europeus, buscou a diversidade e o hibridismo das artes do Cariri, com influências mouras, moçárabes, afro-brasileiras, mediterrâneas e indígenas.

Com essa compreensão, De Freitas criou a Orquestra Cego Oliveira (atualmente, Orquestra Armorial do Cariri) - possivelmente a primeira orquestra do Brasil a utilizar exclusivamente instrumentos populares, com um repertório baseado na tradição. Essa iniciativa uniu jovens e mestres experientes no mesmo palco, em um projeto pioneiro, desafiador e cheio de sensibilidade.

A trajetória de vida de De Freitas, marcada por seu talento, por seus saberes populares e eruditos, por seu trabalho apaixonado e corajoso, é uma página viva que enche de orgulho o Ceará e a sua cultura. Ele merece homenagens e reconhecimentos, tanto pessoais quanto públicos. Mais não preciso dizer para que se saiba que sou admirador desse ser humano de grandeza, cuja carreira artística e musical, assim como seu trabalho social e sensível, acompanho com muito entusiasmo. Salve.