Edital vai apoiar pesquisadores negros e indígenas em projetos no Nordeste

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Edital vai apoiar pesquisadores negros e indígenas

O Projeto Mukengi O nome da iniciativa, Mukengi, é uma referência à palavra “pesquisador” em Kimbundu, uma língua africana de Angola.



abriu inscrições para pesquisadores negros e indígenas que tenham projetos de transição energética para serem realizados no Nordeste (NE). Edital do Instituto Mancala, apoiado pelo Instituto Serrapilheira, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, 20.

Serão selecionadas 20 pessoas com mestrado ou doutorado nas áreas de Ciências Exatas, Vida "Ciências da Vida são áreas como Biologia, geologia, ecologia, oceanografia, etc" ou da Saúde, em curso ou já concluídos. As vagas são exclusivas para candidatos autodeclarados negros ou indígenas.

"Precisamos de ações em várias frentes para superar a sub-representação de pessoas negras e indígenas nos espaços de pesquisa, e o Mukengi é especial nesse sentido, pois complementa o treinamento desses grupos em pesquisas acadêmicas com uma abordagem crítica", explica Michel Chagas, gestor de Ciência do Serrapilheira.

Michel Chagas destaca que o projeto problematiza o contexto de exclusão e integra, em seu programa formativo, técnicas acadêmicas com as perspectivas e valores das comunidades negras e indígenas.

Presidente do Instituto Mancala, Rosani Matoso afirma que "a inclusão de pesquisadores e pesquisadoras negros, negras e indígenas no desenvolvimento de soluções para suas próprias comunidades é essencial para garantir que as transições, como é o caso da economia de baixo carbono, reflitam as realidades, visões e necessidades desses povos".