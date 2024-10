Concurso dos Correios vai destinar 30% das vagas para pessoas negras e indígenas

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Correios terá concurso ainda em 2024 com mais de três mil vagas

Os Correios vão destinar 30% das vagas do concurso nacional para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas. Os editais serão publicados no próximo dia 9 de outubro, com as provas sendo realizadas em 15 de dezembro deste ano.

Vagas ofertadas:

3.099 vagas de Agente de Correios (nível médio), além de 5.344 para cadastro reserva;

369 vagas para Analista de Correios (nível superior) mais cadastro reserva de 631 postos para o cargo.

Os salários iniciais serão de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente.



Presidente do Correios, Fabiano Silva dos Santos afirmou em nota que "a equidade de raça está entre as prioridades da gestão, em alinhamento às diretrizes do governo Lula".

"Com a reserva de vagas para grupos historicamente minorizados estamos criando oportunidades para que iniciem uma carreira sólida nos Correios", disse ainda Fabiano Silva. "E contribuindo para o avanço da justiça social em nosso País".

Edital será publicado neste link de concursos dos Correios.

Concurso dos Correios: quando e como serão as provas?

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) prevê aplicar as provas no dia 15 de dezembro próximo em todas as regiões do Brasil. Até 306 localidades serão contempladas.



Candidatos aos cargos de Agente de Correios farão objetivas de caráter eliminatório e classificatório. Já os candidatos para os cargos de Analista de Correios irão responder, além de questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório, a uma prova discursiva com redação de até 30 linhas.