Professora da UFC é única do Ceará aprovada em edital que promove mulheres negras na ciência

Foto: Acervo pessoal Margarida Pimentel é docente do Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos da UFC

Uma professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi a única de instituição de ensino superior do Estado aprovada no edital Atlânticas – Programa Beatriz Nascimento A historiadora sergipana Beatriz Nascimento (1942-1995) foi cofundadora do Grupo de Trabalho André Rebouças na Universidade Federal Fluminense (UFF) e membro do Movimento Negro contra a Discriminação Racial (MNUCDR). de Mulheres na Ciência, iniciativa do Ministério da Igualdade Racial. Margarida Pimentel é docente do Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos (Delles).

Margarida irá para a Universidade de Évora, em Portugal. A pesquisa de pós-doutorado terá supervisão da professora Maria João Marçalo, presidente da Associação Internacional de Linguística. A previsão é que ela embarque em dezembro.

Para a pesquisadora, "o objetivo geral é desenvolver um estudo com análise, produção e uso de materiais didáticos funcionais bi/trilíngues (Libras, Língua Portuguesa e Língua de Sinais Portuguesa, também conhecida por Língua Gestual Portuguesa - GLP) físicos ou digitais, no âmbito da educação de surdos em Évora, a fim de ampliar o leque de possibilidades a educandos surdos no uso do Português como L2".

Ela destaca o aspecto de internacionalização dos estudos surdos desenvolvidos na UFC. Devido a um convênio dos governos brasileiro e português, o Enem é aproveitado em Portugal.

"Com esse estudo que vou fazer no pós-doutorado, considerando o meu trabalho de tese que trouxe como produto alguns sinais-termo visando questões do Enem, sonho em estimular e inspirar estudantes surdas e surdos e, desse modo, possa construir redes e pontes, entre universidades de Portugal e a UFC”, afirma Margarida Pimentel em comunicado emitido pela UFC.

Foram selecionadas 86 pesquisadoras brasileiras a partir de 546 propostas submetidas, sendo 264 para a modalidade doutorado sanduíche no exterior e 282 para pós-doutorado no exterior.