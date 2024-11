IBGE reúne informações sobre cor ou raça em novo painel

Foto: Agência IBGE/Mockup sobre foto Freepik Painel apresenta estatísticas sobre Distribuição da População, Desigualdade Social, Educação, Trabalho, Pobreza, Condições de Moradia e mais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou o Painel Cor ou Raça para consolidar informações que ajudem a compreender as implicações das características de Cor ou Raça no Brasil.

Acesse o Painel Cor ou Raça.

O painel apresenta estatísticas referentes a Distribuição da População, Desigualdade Social, Educação, Trabalho, Despesas e Rendimentos, Pobreza, Condições de Moradia, Microempreendedor Individual, além de Estudos sobre Cor ou Raça.

Estão disponíveis mais de 30 variáveis, organizadas em nove seções temáticas. Plataforma foi lançada nessa quinta-feira, 14.

ESPECIAL | (In)Consciência negra

Titular da Diretoria de Pesquisas (DPE), Elizabeth Hypólito afirma que ter informações de Cor e Raça reunidas em um só lugar, torna mais acessível para a população que estuda o tema, que quer comparar dados de várias pesquisas e os produtos que o IBGE tem na temática.

"É algo que facilita muito no uso da informação, pois não basta só produzir, é importante que o usuário consiga acessar aquelas informações", destaca.

"Nós sempre falamos da missão do IBGE, que é 'retratar o País com informações necessárias ao conhecimento da realidade e exercício da cidadania', mas como as pessoas vão exercer a cidadania se elas não sabem acessar aquelas informações?", pontuou a diretora.

Vitrine para resultados em mapas, gráficos ou tabelas

Marcia Quintslr, responsável por organizar o painel, explicou: "No próprio Painel vão existir links onde a pessoa interessada poderá aprofundar aquela abordagem. O Painel em si é uma vitrine, em que esses resultados em destaques estão sob a forma de gráficos, tabelas ou mapas".

"Para tornar a consulta mais fácil para o usuário, está sempre indicada a fonte de cada informação, para que ele possa buscar a documentação daquela fonte e entender como o dado foi obtido".

"Isso é importante porque essas categorias de cor ou raça (preta, branca, parda, indígena e amarela) são sempre as mesmas identificadas em todas as pesquisas, mas existem especificidades na coleta e na publicação dessas categorias, que estão explícitas na documentação referente a cada fonte", pontuou Marcia Quintslr à Agência IBGE.