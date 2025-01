Sabrina Matos: Saúde Mental não rima com indiferença

Foto: DIVULGAÇÃO Sabrina Matos, psicólogca

O professor, filósofo, escritor e músico Vladimir Safatle nos diz que a desafecção social é uma arma política muito forte. E o que é a desafecção social? É uma sociedade construída a partir da desensibilização, da indiferença. Dessa forma, a violência, nas suas mais diversas nuances, passa a ser naturalizada.

Pensar a saúde mental em tempos de predomínio de discursos sustentados na indiferença é um desafio. Como pensar a saúde mental em um cenário onde os discursos de ódio às diferenças são aplaudidos de pé e pulverizados nas redes sociais? Só existem os gêneros masculino e feminino, como disse o republicano eleito em seu discurso de posse? Todos os imigrantes são bandidos e devem ser mandados de volta para seus países?

Que essa supremacia branca, preconceituosa, heteronormativa, egocêntrica e narcisista esteja em alta não é novidade. As lágrimas que não foram derramadas pelo ex-presidente do nosso país pelos mais de 700 mil mortos na pandemia e desceram-lhe aos olhos porque ele não teve autorização do Supremo Tribunal Federal para ir à cerimônia de posse do presidente americano (que tem descendência alemã e escocesa), explicitam a indiferença. "Não sou coveiro!" Sempre bom não esquecermos que escutamos isso não faz muito tempo.

Enquanto profissionais da saúde mental precisamos sustentar um vigor crítico ao nos debruçarmos nesses discursos de ódio, de intolerância e de desprezo à vida porque psicanálise e política têm pontos em comum por lidarem com a palavra, com a linguagem. E onde tem diferença, tem debate. O inconsciente freudiano é democrático, não tem classe social.

Nesse início de ano, de retorno às aulas escolares sem os celulares, vamos escutar (sem indiferença) o impacto dessa medida na saúde mental dos nossos jovens. Como serão as narrativas nesse novo cenário? Um paciente dessa faixa etária comentou ter gostado da medida porque, segundo ele, já estava viciado.

Será que os vínculos, a escuta (do outro, da diferença, da alteridade) serão impactados de forma positiva com essa medida? Tomara! Porque a definição de saúde mental engloba tudo isso: políticas públicas, respeito às diferenças, trabalho, educação, moradia, dignidade.