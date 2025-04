Edson Queiroz - 100 anos

Foto: acervo pessoal EDSON Queiroz me pediu um nome e eu dei

Nascido na cidade de Cascavel (CE) no dia 12 de abril de 1925, Edson Queiroz foi o segundo de seis irmãos do casal Cordélia Antunes Ferreira e de Genésio Clementino de Queiroz. Faleceu precocemente aos 57 anos vítima de um acidente aéreo na Serra de Aratanha (CE). Para marcar os 100 anos de nascimento desse homem visionário, considerado o mais importante empresário do Ceará no século XX, diversas iniciativas acontecerão ao longo deste ano.

A abertura oficial das comemorações aconteceu no último dia 8 intitulada "Do sonho à Realidade: A Jornada de Edson Queiroz", que está no hall da Biblioteca da Universidade de Fortaleza com documentos, fotografias e depoimentos sobre a trajetória do industrial/empresário que gostava de Adoniran Barbosa, Pixinguinha, Orlando Silva, Roberto Carlos e Luiz Gonzaga.

Fundador de um conglomerado de sucesso que abrange empresas em diversos setores, sua contribuição privilegiou a educação com a criação da Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza, que nasceu do desejo de construir uma "fábrica de doutores", com o objetivo de promover o desenvolvimento social e econômico do Ceará. Ousado e destemido, "rebentou fronteiras e castrou a indiferença" ao instalar a primeira universidade particular (que já nasceu universidade) na nossa capital.

Teria sido muito menos audacioso, como disse há alguns anos o então senador Inácio Arruda, se tivesse empreendido tal feito em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas não. Foi um idealista que acreditou na relevância da educação em uma região carente e castigada. Desbravador que foi, não mediu esforços para que seu sonho fosse concretizado (é sempre a falta que causa o desejo), ancorado no território do desbravamento e ciente de que só a educação possibilita mudar qualquer realidade.

E só mesmo a educação para dilatar horizontes possíveis e inventar constantemente alternativas de mundos viáveis. No contato com o universo acadêmico evidenciam-se as infindáveis possibilidades de desenvolvimento da natureza humana com novas indagações, novos questionamentos, cada vez mais sofisticados, mais elaborados, mais refinados. É o lugar para dilatar perspectivas.

Fica aqui o convite para a visita à exposição assim como, no próximo mês de setembro, a inauguração do museu, na primeira etapa do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, um megaprojeto de 90 mil metros quadrados que abrigará, além do museu, um teatro, auditórios, áreas de convivência e uma torre educacional para ensino presencial, híbrido e virtual.