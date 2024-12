Um desejo especial de feliz Natal e feliz 2025

Foto: Divulgação/Dasha Petrenko Foto de apoio ilustrativo. Brinde com taças de champagne

Caros leitores, esta nossa coluna tem como tema assuntos jurídicos, na seção de economia do O POVO+. Mas peço licença para trazer um texto diferente do direito. Afinal, este é o último artigo do ano. E que ano!

Em 2024, meu segundo ano aqui na Coluna, foram escritos aqui 24 (vinte e quatro) artigos com os mais variados temas dentro do Direito, de direito do consumidor a direito de família, com um artigo especial onde narrei meus 18 anos como advogado.

Espero que todos estes artigos tenham, de alguma forma, esclarecido pontos importantes de situações jurídicas de casos de achei relevante e de fácil acesso na leitura.

Assim, ao fim de toda essa maratona literária, venho, com muita gratidão no coração e desejos de paz e esperança, agradecer a cada leitor que dispôs um pouco do seu precioso tempo para ler o que aqui escrevemos.

Que em 2025 a inspiração nos guie e que possamos trazer sempre artigos de qualidade e com temas que possam auxiliar as pessoas e trazer a luz para questões cotidianas do mundo jurídico.

Desta forma, encerro o artigo e o ano de 2024 desejando, ainda, nesse ato entre Natal e Réveillon, um feliz Natal (que somente acaba dia 6 de Janeiro) e um ano novo abençoado por Deus.

Que, apesar dos desafios que a vida nos impõe, possamos seguir em frente com muita fé e disposição para vencer todos os obstáculos e realizar todos nossos desejos. Vejo vocês em 2025! Abraços.