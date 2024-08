Foto: Thiago Gadelha / AFP Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024

Vez por outra, bato de frente com um “iluminado”. Os “iluminados” andam por aí, na maioria das vezes, ocupando postos de importância e os conheço porque aparentam receber uma luz, não se sabe de onde, e, encadeados por ela, botam boneco e pintam o 7.

No mundo do futebol, implicar com um bom jogador é uma péssima ideia. Ontem de manhã encontrei, na entrada do Castelão, um “iluminado”. Foi logo me intimando: "Como é possível? Um jogo desses, e o Vojvoda escala o Zé Welison como titular".

E o “iluminado” continuou. "Zé Welison estava parado há mais de um mês, sem ritmo nenhum e quase compromete tudo. Ainda bem que foi substituído no intervalo". E completou dizendo que "o Vojvoda não define um time e fica mudando o tempo todo".

Leia mais Vojvoda comemora classificação e foca em jogo contra o Corinthians

Fortaleza na Sul-Americana: como substituições levaram Leão às quartas

Com vaga nas quartas, Fortaleza soma R$ 14,2 milhões em premiações na Sul-Americana Sobre o assunto Vojvoda comemora classificação e foca em jogo contra o Corinthians

Fortaleza na Sul-Americana: como substituições levaram Leão às quartas

Com vaga nas quartas, Fortaleza soma R$ 14,2 milhões em premiações na Sul-Americana

Nem tive tempo de responder, aliás, um “iluminado” finge que espera uma resposta e não lhe ouve. Fui em frente e fiquei refletindo sobre essa qualidade do Vojvoda, que lhe confere um senso de agregar os jogadores de acordo com seus ensinamentos e sua intuição.

Evidente que a entrada do Hércules e do Sasha foi determinante para a vitória sobre o Rosario Central. O Sasha fez o terceiro gol e deu um ótimo passe para Pikachu, que, de primeira, também passou para Lucero, que fez o gol de empate. O Sasha também não sabe se é titular ou reserva.

Na minha leitura de futebol, é muito claro que o técnico Vojvoda, sempre que pode, mantém a espinha dorsal da equipe: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Brítez, o meio do campo Pochettino e o centroavante Lucero. Estes quatros jogam a maioria dos jogos.

É natural que o torcedor se preocupe em ter um time-base. Antigamente, um torcedor escalava o seu time do goleiro à ponta esquerda como se fosse uma poesia, porém, é preciso levar em consideração que os clubes não jogavam mais de uma competição.

Hoje em dia são três ou quatro competições, o que exige um elenco de jogadores. Zé Welison voltou nesse jogo porque é importante para a equipe, e a única forma dele ganhar ritmo de jogo é jogando, daí a necessidade da sua escalação. Iluminado é o Vojvoda.