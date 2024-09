A esperança é a primeira que nasce

Foto: Aurélio Alves / O POVO Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro, trio de ataque do Ceará contra o Vila Nova na Série B

Os alvinegros tinham jogado a toalha depois que o Ceará perdeu para Chapecoense e Coritiba, mas a goleada (4 a 0) sobre o Vila Nova reacendeu as esperanças de voltar para a Primeira Divisão. Uma vitória sobre o Brusque, logo mais, manterá a chama acesa.

O site da Band postou uma matéria considerando as 10 últimas edições da Série B e informa que um clube precisa de, no mínimo, 63 pontos ao término do campeonato para subir de divisão. O Ceará, atualmente, tem 42. Vai precisar de mais 21.

Tem ainda dez jogos pela frente. Enfrenta Brusque, Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América-MG no Castelão e sai de casa contra Sport, Ituano, Santos, Botafogo-SP e Guarani. Uma soma simples de resultados sinaliza sete vitórias para lutar por uma vaga.

Não vai ser fácil. Aliás, como escreveu o Fernando Graziani, no O POVO de sábado passado, a campanha tem que ser quase perfeita. Tem o melhor ataque do campeonato, com 45 gols. Os principais artilheiros são Aylon e Erick Pulga, com 9 gols, e Saulo e Facundo Barceló, com 6 gols.

Como ressaltamos acima, o ataque é o ponto forte da equipe e as jogadas ofensivas se concentram no lado esquerdo: Mateus Bahia, Lucas Mugni e Erick Pulga trocam passes e se deslocam no espaço vazio, criando sempre dificuldades para os adversários.

O lado direito fica por conta de Aylon e Saulo, que revezam de posição. Aylon tem boa técnica, Saulo tem suas limitações, mas impõe força, vontade e coragem. Joga com tanta disposição que passa a impressão que vai à bola como um faminto vai a um prato de comida.

A MPB tem uma música que diz que o que dá para rir, dá para chorar/ questão só de peso e medida. Mateus Bahia, com a bola no pé, apoia muito bem, mas tem dificuldades defensivas. A defesa vaza muito pelo lado esquerdo. É como se o Vovô tivesse um pecado original.

O time melhorou com Léo Condé, porém, quando mais se esperava, vieram os resultados negativos fora de casa. Não há tempo para críticas ou reclamações. O importante é que o Ceará está no páreo e pensar que a esperança não é a última que morre, e sim a primeira que nasce.