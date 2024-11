O futebol do MST

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Gramado de campo de futebol

A Sesporte (Secretaria do Esporte do Ceará) realiza anualmente uma competição de futebol envolvendo os assentados do MST – Movimento dos Sem Terra. O Afonsinho é convidado de honra. Fala da importância do assentamento, joga uma bola e prestigia as partidas finais do evento.

Jogou sentindo o quadril. Coisas do Futebol. A presença de jogador de futebol no consultório de um ortopedista é fato corriqueiro. Em se tratando de quadril, a conduta é conhecida. O médico solicita uma ressonância magnética para ver o desgaste da cartilagem.

Caso opere e coloque uma prótese, é perigoso voltar a jogar. Técnico? Até pode! A dificuldade fica no mostrar como fazer. Aliás, como os técnicos brasileiros estão em baixa, ninguém reclama. Técnicos portugueses estão em alta. Estão descobrindo novamente o Brasil.

Já tivemos técnicos brilhantes. É de Gentil Cardoso a frase “quem desloca, recebe; quem pede tem preferência”. Percebe-se que um jogador está com a bola num vértice do triângulo; um segundo, em outro vértice do mesmo triângulo, pede o passe; mas quem recebe é o terceiro, que se deslocou.

Muita gente considerou a frase folclórica, mas se levarmos em conta que o campo de futebol é um retângulo e que, dentro dele, cabem diversos triângulos, verificamos que a máxima criada a partir de uma observação do técnico tem requintes geométricos.

Meu prezado amigo Afonsinho, conforme canta Gilberto Gil, me disse, certa feita, que nessa transição do futebol de antigamente para o que se convencionou chamar de moderno, algumas posições estavam sumindo, tipo pontas, meia-armador e centroavante.

Segundo ele a ausência dos pontas transformou o campo de futebol num losango. Pegue um papel e lápis, caro leitor, e desenhe um campo. Na intersecção da linha do meio-campo com as linhas laterais, trace linhas em direção ao meio da linha de fundo. Eis o losango.

A concentração de jogadores no meio do campo criou quatro regiões fora do losango, denominadas “terra de ninguém”. Estudiosos de táticas de futebol não engolem essa e recriminam dizendo que aquele ponto futuro será ocupado pelo jogador que se deslocar.

Pura balela, me falou Afonso. “Aquele espaço vazio, de fora do losango, deverá ser ocupado por um membro do Movimento dos Sem Terra”. E com muitos prejuízos. Porque além de não ter a posse da terra, o cara monta o seu barraco e ainda vê um jogo ruim.