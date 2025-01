O mercado da bola do Ceará e o DNA alvinegro

Foto: CAIO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO Ceará vendeu Erick Pulga para o Bahia por cerca de R$ 18 milhões

Torcedores do Ceará cruzam comigo pelas ruas e pelos bares da vida e me perguntam sobre as contratações. Respondo que é prematura qualquer avaliação. Jogador de futebol não é como árvore que você planta, rega e estima em que tempo vai colher os frutos.



Como escreveu Geraldo Vandré na sua “Disparada”, com gente é diferente. É necessário um período de adaptação, e como esse tempo é mínimo porque os resultados devem ser imediatos, com certa frequência jogadores com boa história em um clube pode não dar certo em outro.



O Ceará vai penar. Não vou me perder imaginando quantos jogadores o Vovô vai contratar, mas a julgar pelas articulações que são publicadas pela mídia esportiva, vão ser contratados uns 18 jogadores. E o pior! Não entendi a venda do Erick Pulga e do Saulo Mineiro.



Quem acompanhou a ascensão do Ceará para a Série A sabe o sacrifício. As partidas irregulares se sucediam e quando se esperava que a equipe subisse para o G-4 ela se mantinha entre os 10. Embora fizesse uma campanha irregular, tinha o melhor ataque do campeonato.



E aqui, caro leitor, é preciso tirar o chapéu para o artilheiro Erick Pulga e para Saulo Mineiro. Foram fundamentais nas partidas decisivas, daí a gente não compreender a venda dos dois jogadores. Ora! O time tinha que melhorar? Sim! E começa vendendo seus melhores jogadores.



Tarcísio, meu amigo de caminhadas na Beira Mar e conselheiro do Ceará, me diz que o clube precisava de dinheiro e o jeito foi negociar o Saulo e o Pulga. Pior ainda! Tendo como bússola o mercado, o clube negocia seus dois melhores jogadores e arrisca em contratações.



Se fora do campo tem uma turma que faz a grana correr dentro do campo, na maioria das vezes as contratações não dão certo. São raras as equipes que mantêm uma base e quase o mesmo time ano após ano. Palmeiras, Flamengo e Fortaleza são exceções.



Por outro lado, o Ceará conta com alguns trunfos. A presença de sua magnífica torcida nos jogos a serem realizados no Castelão levanta o moral da equipe. Há de se contar ainda com a tranquilidade de Léo Condé, que, no comando da equipe na Série B, mostrou firmeza e assertividade.