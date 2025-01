A intensa disputa pela "Orelhuda"

Foto: Lucas Figueiredo/ CBF Orelhuda, a taça da Copa do Nordeste

Conhecida como “Orelhuda”, taça a Copa do Nordeste é disputada na competição promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para 2025, a entidade criou o sistema de disputa com rodízio simples e eliminatórias. Na fase de rodízio simples 16 equipes divididas em duas chaves, A e B, cada uma com oito equipes.

Em cada chave, oito equipes se enfrentam em 28 jogos e os quatro melhores se classificam. É importante ressaltar que o termo rodízio simples significa um único turno, ou seja, um determinado clube enfrenta seu adversário num único jogo. Não haverá revanche.

Com os jogos sendo realizados nos estados das equipes que fizeram a melhor campanha, as quartas de final terão início com as oito equipes classificadas. O primeiro de A x o quarto colocado de B; o segundo de A x o terceiro de B; O terceiro de A x o segundo de B; o quarto de A x o primeiro de B.

Os vencedores dos quatro jogos se enfrentam na semifinal. Os dois vencedores fazem a final. Diferentemente do mando de campo nos jogos eliminatórios (quartas de final e semifinal), a final terá dois jogos. Um jogo na casa de um e o outro jogo na casa do adversário.

Levando em consideração o número de Copas conquistadas, Bahia (4), Vitória (4), Sport (3), Ceará (3) e Fortaleza (3) são os clubes tidos como favoritos. Nada mais justo, até porque as cinco equipes acima ladeadas do número de títulos entre aspas estão na Série A do futebol brasileiro, que pela primeira vez terá cinco nordestinos na elite desde que a fórmula de pontos corridos foi instituída.

É importante ressaltar que o sistema de disputa mais justo é o rodízio duplo, no qual todos os concorrentes se enfrentam em turno e returno com um jogo na sua casa e outro na do adversário. Esse sistema é utilizado nos campeonatos nacionais das Séries A e B.

O processo eliminatório nem sempre é justo. Nas Copas do Mundo vemos até com certa freqüência uma equipe de menor quilate desclassificar equipes de melhor qualidade. É quando dizem que o futebol não é lógico. Tem lógica sim! As variáveis é que são muitas.

Três clubes cearenses estão de olho nessa taça, a “Orelhuda”. Ceará e Ferroviário estrearam com derrotas para o Náutico e Sport. Fortaleza é o clube com maiores chances. Como se diz no Novo Vocabulário do Futebol, o Tricolor do Pici está em outro patamar.