Juntos na defesa dos direitos humanos

Foto: Divulgação Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará

O ano de 2024 foi um ano de muita luta e de afirmação de ações tão importantes com a política dos direitos humanos. O que nós aprendemos com todas as adversidades vividas no cotidiano e também com todas as alegrias e avanços, vão transformar o ano que se inicia para que nós tenhamos, cada vez mais, uma política assertiva e entregas de impacto para a população. O ano de 2025 já é um ano de luta e também de muitas vitórias. Que se descortine aquilo que nós sempre aqui pautamos: a liberdade, a igualdade e a dignidade humana.

Pensando nisso, reforço o raciocínio de que não se fazem políticas públicas sem política partidária. Quando escolhemos um governante para nos representar, temos de ter consciência de que o projeto que ele apresenta guiará as iniciativas do governo no decorrer dos anos que se seguem. E mais: que isso vai ser sentido por nós, na pele, especialmente pelos mais vulneráveis, no dia a dia. Na saúde, na educação, na defesa dos direitos humanos.

Se temos hoje a chance de defender com tanto afinco os direitos humanos em nosso Estado, geográfico e político, é porque temos um governador preocupado com o cuidado com as pessoas nos guiando. Elmano de Freitas é defensor dos direitos humanos muito antes de assumir qualquer cargo público ou político, atuando em diversas instituições e movimentos de defesa da dignidade humana.

Este mesmo militante hoje governa o Ceará e possibilitou que o Estado tivesse, pela primeira vez, uma Secretaria dos Direitos Humanos. Chegamos ao terceiro ano de Governo com um sentimento de renovação necessário, mas com muita vontade de seguir transformando para melhor a vida de todos os cearenses. A visão humana na política nos conduz nessa missão, colocando as reais necessidades das pessoas como prioridade.

Quando vivemos em sociedade, somos sempre um coletivo. A ação de cada pessoa importa para que possamos avançar conjuntamente na busca pela dignidade humana. Com isso em mente, e seguindo aqueles que nos conduzem também pelo caminho do cuidado, podemos crescer juntos e consolidar um mundo melhor para todos. Que esse pensamento nos guie ao longo de mais esse ano.