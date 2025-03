Destine seu imposto para a dignidade da pessoa idosa

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-03-2025: Iniciou período para declaração do imposto de Renda. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Nessa época do ano, milhões de brasileiros se dedicam às suas declarações de Imposto de Renda. O que muitos não sabem é que podem usar esse momento para contribuir diretamente com causas sociais e beneficiar projetos que atendem a pessoas idosas e a crianças e adolescentes.

De forma rápida e fácil, ao fazer a declaração no modelo "completo" é possível destinar até 6% do imposto devido para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Fundos dos Direitos do Idoso, com limite de até 3% para cada um.

Com essa destinação, o contribuinte não paga nenhum valor a mais, apenas escolhe para onde deseja direcionar seu dinheiro.

Por meio dos fundos, a arrecadação é destinada a projetos coordenados por organizações da sociedade civil, sendo revertida diretamente em serviços para a população. A solidariedade da destinação contribui com uma política efetiva de melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) tem sob seu escopo uma dessas importantes ferramentas de transformação social: o Fundo Estadual do Idoso do Ceará (Feice). Gerido pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (Cedi), o Feice tem como objetivo captar recursos financeiros, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, para financiar ações voltadas à promoção e à garantia de direitos das pessoas idosas.

Só em 2024, os investimentos realizados por meio do Feice ultrapassaram um milhão de reais, por meio de quatro termos de fomento.

Em 2025, nove novos projetos devem ser beneficiados pelo Fundo, gerando impactos como a ampliação de espaços de Instituições de Longa Permanência para Idosos, além de ações de saúde, educação, cultura, lazer e inclusão digital.

O intuito é sempre o de melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas no Ceará.

Com a destinação do Imposto de Renda, todos os contribuintes podem colaborar, de forma segura, com esse objetivo.

Somente agindo coletivamente, com o pensamento de fortalecer a comunidade, podemos progredir enquanto sociedade. Faça sua parte!