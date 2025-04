Mediação e justiça restaurativa nos municípios

Enfrentar os desafios do mundo de hoje, com o objetivo de construir uma sociedade mais humana e voltada a uma cultura de paz, não é uma missão fácil. Enfrentamos os mais diversos tipos de violência com atuação intensa e interinstitucional, que envolve desde a educação dos nossos jovens, passa pela geração de emprego e renda, pela garantia de saúde e assistência, além das forças de segurança.

O que está em foco é a importância de fortalecermos uns aos outros e tratar a comunidade ao nosso redor, os colegas do ambiente de trabalho, nossos pares de um modo geral, com humanização. Nesse contexto, a justiça restaurativa, a mediação de conflitos e a cultura de paz são essenciais para garantir a atenção às vítimas de violência, a responsabilização dos autores e, sempre que possível, a reparação dos danos causados. Esses movimentos contribuem ainda com o rompimento social com uma cultura de violência.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) e do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Governo do Ceará (PReVio), tem trabalhado para fortalecer ações relacionadas à justiça restaurativa e a mediação de conflitos, proporcionando à sociedade alternativas para enfrentar os conflitos.

Na última segunda-feira, 7/4, iniciamos o curso de "Mediação de Conflitos" em Maranguape, com servidores públicos, profissionais do sistema de justiça e outros profissionais interessados. O momento foi a abertura de uma série de cursos de mediação e de justiça restaurativa que acontecerão também em outros nove municípios até 2026: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Itapipoca, Iguatu, Maracanaú e Quixadá.

Interiorizando o acesso a essas políticas, damos à população o conhecimento sobre formas de construir soluções pacíficas a diversos tipos de conflitos. Com certificação da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará e profissionais capacitados nos temas, as formações são verdadeiros momentos de aprendizado. Essas ações são essenciais para transformar a sociedade, proporcionando abordagens mais humanas, centradas nas pessoas e nas relações. n