Recepção humanizada a brasileiros repatriados

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 20.02.2025: Avião com brasileiros deportados dos USA chega em Fortaleza. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Desde fevereiro, a equipe da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) tem atuado em operações de acolhimento a brasileiros repatriados dos Estados Unidos. Cinco voos já chegaram a Fortaleza, com mais de 500 brasileiros sendo recebidos com humanidade. Coordenadas pelo Governo Federal e com apoio integral do Governo do Ceará, as ações de recepção representam a atenção dada pelos governos à garantia de direitos e à dignidade de todas as pessoas.

Com as restrições impostas aos migrantes estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos, grupos de brasileiros têm sido deportados ao Brasil. A fim de minimizar o sofrimento causado por essa situação, reduzindo o tempo de restrição física dessas pessoas, os voos foram direcionados para Fortaleza. A presença do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) da Sedih no Aeroporto de Fortaleza também contribuiu pela escolha do Ceará para essa recepção.

Não temos poupado esforços nessas operações, direcionando equipe da Sedih, que já tem expertise com a temática da migração, para contribuir com esse acolhimento. A cada voo que chega, nos esforçamos cada vez mais para que o procedimento migratório seja ordenado e que a recepção seja digna.

Além do auxílio com o processo migratório e atendimento psicossocial, a partir de articulação da Sedih, os repatriados recebem kits de higiene pessoal básica, kits de alimentação e água. De forma integrada com representantes de instituições internacionais, federais e do Sistema de Justiça, trabalhamos pela garantia de direitos.

Desde 2018, o Governo do Ceará atua no fortalecimento dos direitos dos migrantes e refugiados, por meio do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Em 2024, realizamos a 1ª Conferência Estadual de Migração, Refúgio e Apatridia do Ceará, em mais um movimento de construção de políticas públicas sobre a temática.

As operações de recepção humanitária aos brasileiros repatriados são representações do quanto o Brasil, e o Ceará, tem olhado cada vez mais para esse tema, entendendo a importância de trabalhar em prol de uma migração segura. Lembrando sempre: todas as pessoas devem ser tratadas com dignidade. Independentemente do local de origem. n