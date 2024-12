Juventude centenária

Fernando de Mendonça, cearense de Guaramiranga, graduou-se no ITA, entidade fundada pelo Marechal do Ar Casimiro Montenegro, também ilustre alencarino, que, numa época em que nosso país não fabricava bicicletas, sonhou um Brasil a fabricar aviões. Fernando foi o 1º aluno do ITA a receber a homenagem "Summa cum Laude" (Com a Maior das Honras), por obter média geral não inferior a 9,5, em um regime de nota máxima 10. Mendonça recebeu a mesma distinção no doutorado da conceituada Stanford University, dos EUA. Foi fundador do Inpe, representante do Brasil na Nasa, membro de 18 organizações e detentor de 15 láureas entre medalhas e honrarias.

Em 2/12/2024, ao cumprimentá-lo pelos cem anos, na bela festa organizada por sua esposa, Márcia, no seu Castelo, em São José dos Campos, observei, mais uma vez, a jovialidade do centenário. O leitor deve estar a pensar: "Um castelo? Como assim?" Quando o Iteano estava na Europa, visitou muitos e apaixonou-se por castelos. Construiu dois, um maior para o casal e outro para sua filha. As maiores atrações turísticas de São José são a sua Villa Medieval, a Embraer e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Aeronáutica, onde estão o ITA e demais institutos.

Já indaguei qual o segredo para tanto vigor com idade avançada. Sua resposta foi: "Meus amigos só falam do passado. E vão morrendo. Eu só falo do futuro." Um de seus planos é orientar um destacado aluno nosso para ser o 1º Prêmio Nobel brasileiro. Para o vice-prefeito Élcio Batista, "quando paramos de sonhar, começamos a morrer".

Não é o caso do Iteano, que talvez siga o educador Carlos Barbosa ao dizer: "Só morrerei quando ler todos os livros que tenho e cada vez compro mais exemplares." O cientista Ray Kurzweil defende que "uma casa, por exemplo, pode viver para sempre porque descobrimos todas as tecnologias de manutenção de casas".

Quando tivermos descoberto todas as tecnologias de manutenção de seres humanos, não morreremos. É provável que o exemplo de Fernando de Mendonça, ao crer no avanço tecnológico e na ciência, retrate sua vitalidade e seu entusiasmo pela vida.