Acelerou o áudio em 2x e levou a técnica pra cama

Véi Dedé aprendeu com a primogênita Naninha a bulir no celular e hoje em dia, mais que utilizar o Samsung para o trivial modo-fofocar com os colegas da 'Praça Dão Pêdo', leva o tempo a espalhar as arrumações que cata nas mídias sociais, compartilhando "incandilice" com meio mundo. Aqui e acolá fotografando e filmando uma besteirinha ou outra, tá feito menino na frente do aparelho, chega escangota. "Não desgruda da geringonça!", reclama-se a esposa Genilda.

Orelha direita, de uns tempos pra cá, colada à cabeça de tanto apertar o bicho pra ouvir as potocas que lhe enviam, os olhos do escovado velhinho estão cansados de assistir "ao que não presta". Esquece até de beber água. Pior: o fura-bolo endurecido de teclar "leriado sem futuro". Diante do quadro, o octogenário senhor recebeu lições preciosas de Naninha, e agora não mais perde tempo com recados longos do WhatsApp, ouvindo sílaba por sílaba o que lhe mandam o povo da família e as gentes dos diversos grupos.

Súbito, a coisa mudou de figura. O homem se doutorou em acelerar os áudios (mensagens recebidas por minuto) em 1,5x e 2x. A filha orientou-lhe direitinho sobre como proceder. "A vida moderna requer presteza, pai, e o senhor tem que se ispicializar!"

- Pra começo de conversa, 1x é a velocidade normal. Tá? - expôs a menina.

- Gabarito, Naninha! Que mais?

- Bem, quando quiser apressar uma coisinha a gravação, toque no ícone 1,5x.

- Assim? - Dedé demonstrando como se faz.

- Isso mesmo! Agora, se o senhor quer dobrar a velocidade, botando discatitar, ficar bem ligerim a conversa mole gravada, lasque o 2x. Certo?

- Certíssimo, filha! Tá é feito!

Só deu pra radiola do véi Dedé, a novidade do apressamento das gravações. Perde mais tempo não! É tudo no 2x. 1,5x pra ele é passo de tartaruga.

- Se tivesse 3x ainda era melhor! Ô negada pra me mandar cavilação!

Craque em aumentar a ligeireza de reprodução dos áudios, danou-se ele a instruir a moçada da 'Dão Pêdo'; ninguém mais perde tempo com "vagareza nas escutação" por ali. É o novo véi Dedé, impressionado e feliz com a possibilidade tecnológica recém-aprendida. Mas, contudo, nosso invocado personagem findou sendo vítima da própria novidade... na cama! Sim. Agarrado com dona Genilda, fugindo totalmente ao padrão 1x em matéria de "um lovezim caprichado", Dedé imprimiu ritmo nunca dantes visto ao ato, para espanto da mulher, entre entusiasmada e cismada, se tremendo toda.

- Diabeisso, meu amor?!?

- É o seu Dedé 2x!!!

- E pra que esse 'avexame' tão bom, bebê de mãe?

- É mode que a carga tá só um pauzim, Genilda!

- Pois cuide! Aproveite! Seu carregador tá quase pifando!

Grande Enciclopédia da Fala Cearense (ampliando...)

À moda perua cega, só empurrando mí pelo bico! - Fazendo a coisa a esmo, despreocupadamente.

Conversa de galego - Conversa macia, pra ganhar o freguês.

Infedível - Que ou aquele que não está cheirando bem - tá pôde.

Socar a moleira - Apertar a moleira da criança pra tirar o efeito nocivo do mau-olhado.

(Só) vale o bigode dum bode - Estar com o dinheiro contado, curto.

Ter uma lacraia no bolso - Ser ruim de pagar uma conta.

Tomar sabugo da boca de jumento - Estar numa de horror, liso e sem expectativas.