Nobreak no coffee break

Zé, estimado amigo José de Pedim! Zé, haver nascido no seu tempo de existência planetária é deveras uma felicidade, satisfação oceânica. Pense num ser invadido pela gentileza, desde sempre, o José! Ah, se o mundo coubesse mais de ti no coração do mundo, e as pessoas seriam mais gente, Zé meu! Do generoso e prestativo amigo, duas histórias de devolver a esperança a nós tão alquebrados...

1ª - O intervalo curto pra comer e beber

Era aniversário da empresa em que Zé labutava como auxiliar de serviços gerais. Dia de festa, pois, na firma. E começava com um lauto coffee break para os 43 funcionários. Mas, o imprevisto: a pessoa encarregada de ir buscar o dicumê do povo (sanduíches, bolos em fatias, pães de queijo, biscoitos, frutas, sucos e café) já encomendado adoeceu e não deu as caras por lá. Só havia ele àquela hora da manhã - 6h15 - no lugar.

O chefe geral chamou nosso prestimoso José de Pedim e pediu socorro:

- Se só tem tu aqui, vai tu mesmo!

- Pradonde, dotô João?

- Pro centro da cidade!

- Eu vou! Fazer o quê?

- Pegar o coffee break do pessoal!

- Pegar o quê?!?

- O coffee break, Zé! Aniversário da empresa e vamos servir um...

- Entendi, entendi! É pra eu ir ao centro pegar o...

- Coffee break!!!

Bem-mandado como sempre foi, Zé saiu. Na pressa, nem o chefe disse o local em que amigo deveria pegar o lanche ligeiro dos funcionários, tampouco ele perguntou o nome da loja. Uma hora mais tarde, José de Pedim chega à empresa, suado, com... dois no breaks na mão!!!

A terapêutica do radinho de pilha

Prestativo, servidor e, graças a Deus, sem maldade alguma, o querido Zé. Tão logo soube que um sobrinho, filha da irmã mais velha (e dele afilhado), adoecera e tratou sem detença de fazer algo de útil pelo menino. No caso, comprar um radinho de pilha zero quilômetro, precisamente esse abaixo que ele descreve para o vendedor da loja de eletroeletrônicos:

- Um rádio portátil AM/FM à pilha retro vintage antigo recarregável com bluetooth e USB.

- É baratim, só 80 reais no Pix! O senhor vai amar!

- Né pra mim, é pro meu sobrinho!

- Ah, ele deve gostar muito de rádio!

- Sim! Minha irmã disse que ele ia ficar curado com radioterapia.

O melhor, acreditem: o menino tá em remissão! Pra Zé foi o radinho de pilha!

Um cara cheio de gratidão

Zé gentil, Zé servidor, Zé sem maldades e, por último, Zé escritor. Mais precisamente, autor único de "técnicas, orientações, informações ou práticas para resolver problemas psicológicos até dum coqueiro". Gaba-se, por já contar 65 anos, de ter por inspiração

a grande Cora Coralina, que estreou em livro com boníssima idade. Muito me envaideceu ao segredar-me que eu era o personagem principal da obra ele. Do que trata o livro?

- Autoajuda, como diria o grande Tarcísio Garcia, na ruma!

- E o título, Zé?

- Lições para você aprender a não morrer com facilidade. Pode até morrer, mas...