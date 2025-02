Os 7 mil azares guardados num espetinho de gato

Foto: Divulgação/Tô em Casa Espetinho de carne com bacon (120g), do "Tô em Casa Espetaria", do bairro Bela Vista, custa R$ 12,90 na plataforma de delivery iFood

O amigo Mauro Costa, melhor que coração de frango assado na brasa do sol, confabula-me uma de dar água na boca em quem aprecia - eu, por exemplo; em quem não sabe o que é, o tonitruante "nãããã", ou, como se diz shakespeareanamente, "whaaaaaat? Noooooo! This is disgusting!" Falo do irresistível "espetinho de gato".

A história começa quando um sobrinho da Renata, esposa do Mauro, veio de férias a Fortaleza, faz tempo. Nascido e residente nos EUA (desse perito em defenestrar o povo daqui sem dó nem piedade), o "young man" não falava uma só palavra em português. Pela primeira vez viera conhecer a família brasileira. Mauro levou o póbi pra tudo que era buraco, inclusive a jogos do Ceará. Adorou o que viu. Voltando no ano seguinte à terrinha, trouxe a namorada, de nome difícil de pronunciar; até de "dona talher chamaram ela, tão arigó que era, tadinha". Choque cultural medonho.

Era o Mauro direto acompanhando o casal. Certo dia, levou os dois a uma partida do Vozão no PV. "Quando chegamos na pracinha em frente à entrada, pela Marechal Deodoro, apliquei molecagem tipicacamente nossa. Combinei com meu irmão (fluente no inglês) e com o próprio sobrinho da Renata de frescar com a americana".

Cerveja em mão, Mauro, sem ver de quê, cara de senhor, mostrou o carrinho do Espetinho da Tia, de quem era cliente no estádio há anos, e disse (traduzido pro inglês), enquanto o irmão se deliciava com um de porco, ensaboado na farinha.

- Sentindo esse cheirinho, minha bichinha?

- What, dear?

- Isso, ó! Precisa provar desse prato típico cearense, delícia da nossa cozinha!

- What food is this, baby?

- Espetinho de carne de gato!

A "young woman", que sempre procurava agradar, esbugalhou os olhos, botou as mãos nos peitos e disparou que aquilo era comida de fí duma égua. Mauro ainda emendou, na hora, sério como um bacurim urinando:

- Não se preocupe, querida! Esses aqui não são gatinhos de rua, mas felinos bem criados em spa, alimentados no puro bat gut!

O irmão de Mauro e o sobrinho de Renata, contendo o riso, comiam, enquanto a americana morria de nojo.

- Sustentamos a história até o jogo acabar; só contamos a presepada quando voltamos pra casa. A moça passou o jogo com fome. Ainda bem que o Ceará ganhou...

A Coelce do céu

Essa outra é do amigo e parceiro musical "parodisíaco" Crisanto Gomes dos Santos, meu otorrino. Tem uns anos já o ocorrido. Ele e o grande Gilberto Fonteles, mais conhecido por "Jabuti", dos grandes talentos do violão cearense, hoje residindo e labutando na Alemanha, saíram cidade afora a tocar e a cantar música boa - do "Xote correntino", de Sá e Guarabira", a "La bamba", do folclore mexicano. Mais uns cinco parceiros acompanhavam a dupla nos vocais e na percussão.

Breu da madrugada, ainda; esperança de um solzinho no horizonte, pois, distante. Estão nalgum ponto boêmio da Beira-Mar. 3 da madrugada. Jabuti sai de onde se abancara e, sério, violão em punho, aproxima-se de poste da Coelce. Aos pés do poste, ante a luz bruxuleante derramada em derredor, desfechou pensamento que me fez rever verdade:

- Tem já tanta luz de dia, né? Na minha mente, o sol deveria aparecer era de noite...