Desenvolvimento e inovação: portas abertas para o novo.

Foto: Divulgação Há vagas e oportunidades

Chama-se Geração Tech um projeto que busca capacitar 700 jovens de 18 a 29 anos em desenvolvimento Web Full Stack, de forma totalmente gratuita. O projeto é da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará)

As vagas são divididas da seguinte forma: 250 em formato presencial e 450 na modalidade online. Esse online mira os residentes do interior do estado. O Full Stack implica conhecer desde a interface de uma plataforma até as estruturas internas.

Sobre o nome Geração Tech, destaque para o termo geração. Porque é disso que se trata. Uma geração não só de jovens e adolescentes, mas de adultos e crianças que demandam muito serviço digital e têm na vida algorítmica, uma forte esperança de empregabilidade, de desenvolvimento intelectual e superação das dificuldades.

A prova de que há público ávido por capacitação também está nas inscrições do Fábrica de Programadores desse ano. Capitaneado pela Fundação Demócrito Rocha, vejam só, em 2022 as mil vagas disponíveis se esgotaram em 10 dias. Em 2023, duas mil vagas se esgotaram em 7 dias. Esse ano, 2024, as duas mil vagas chegaram ao fim em 2 dias e meio.

Vem de moldar

A cearense Moldsoft se prepara para lançar um plataforma de gestão de pessoas voltada para o serviço de outsourcing, ou seja, a oferta de profissionais já maduros para missões determinadas, de acordo com a necessidade das empresas. Tem como clientes desse tipo de serviço: Hapvida, Notredame Intermédica, Suprema Caju e a canadense Freebalance. A Moldsoft chega a cerca e 250 analistas e desenvolvedores de vários níveis alocados.

Foto: Arquivo pessoal Rafael Magalhães da Moldsoft

Vem de moldar II

A priori chamado de MoldSoursing, a plataforma utiliza tecnologias de inteligência artificial, Business Intelligence(BI), Data Mining, Machine Learning e automação de processos com robôs. Promete enxergar e gerenciar o ciclo de vida dos colaboradores, desde a abertura de vagas até o desligamento humanizado.

Oportunidade

A Microsoft está com inscrições abertas para o programa de mentoria Azure Infra Girls até o dia 14 de julho. A ideia é capacitar mulheres em fundamentos do Microsoft Azure, plataforma de nuvem da companhia, e na administração de serviços em nuvem. É gratuito e ajuda no inexplicável cenário de domínio masculino na área.

A propósito

A UFC de Quixadá, um campus temático que leva tecnologia de ponta para o interior do estado, tem o InfoGirls com o mesmo propósito. Aliás, propósito é uma palavra adequada, porque motivação para fazer avançar é motor extra na jornada. Pois bem, o InfoGirls vai pra sua décima edição agora em agosto e consiste em convidar as alunas das escolas de ensino médio da região para, em um sábado, terem contato com as profissões ligadas à tecnologia por meio de minicurso, palestrar, workshops. Cada ciclo atinge cerca de 300 garotas.

Para respirar

Vem aí a Fundação Elmo. A informação é do médico pneumointensivista Marcelo Alcântara, idealizador do projeto que ganhou prêmios e foi reconhecido como equipamento inovador em saúde, tendo ajudado a salvar muitas vidas na pandemia. Agora o elmo dará vida ao elminho - equipamento que trará conforto ao tratamento em crianças. A nova instituição atuará em fomento à pesquisa, inovação, ensino e memória.